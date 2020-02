Pami pedirá prórroga para el uso de las antiguas credenciales

Las nuevas credenciales magnéticas del Pami continúan entregándose en la provincia, debido a que en algunas zonas o parajes alejados hubo inconvenientes en la recepción de las mismas.

Por esta razón, algunos jubilados del Pami todavía cuentan con la credencial anterior, la cual tendría vigencia hasta marzo y por lo tanto solicitan a los usuarios de la obra social realizar la solicitud con tiempo.

No obstante, debido a que varias provincias no pudieron dar por finalizada la entrega de las nuevas tarjetas, según informaron desde la obra social a El Litoral, se realizará el pedido de prórroga.

Hasta la fecha desde Nación no brindaron comunicados al respecto, pero esperan que el plazo se extienda en todo el país.