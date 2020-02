Cazadores Correntinos prepara la 16ª Fiesta del Esquilador con un concurso especial y gastronomía a base de cordero

En marzo del 2019, Cazadores Correntinos comenzó a funcionar como municipio autónomo. Y en esta edición, por primera vez, está a cargo de la organización de la Fiesta del Esquilador.

“Esta es la edición número 16 y se desarrollará el próximo sábado 29, desde las 9, en la plaza central”, afirmó el interventor de la novel Comuna, Roberto Acheriteguy, en diálogo con El Litoral. A diferencia del año pasado cuando sólo hubo una exhibición de esquila, “ahora habrá un concurso”.

Para la competencia ya tienen 22 inscriptos y “no podemos seguir anotando porque sino necesitaríamos más ovejas. Una cuestión no menor, considerando que así como está diagramado ya se requieren 120”, explicó. Tras lo cual destacó el apoyo de la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá, “porque ellos se ocupan de toda la logística y equipamiento necesario para realizar el concurso”.

Considerando en este punto que no sólo deben ir a recoger en los campos más de un centenar de ovejas que son prestadas por diferentes productores, sino que además deben traerlas hasta el predio y luego devolverlas a sus respectivos lugares de origen. A esto se suma que dicha entidad también provee los esquiladores eléctricos.

Programa

Las actividades, según lo establecido, comenzarán a las 9 con el concurso de esquiladores que se extenderá hasta el mediodía.

Luego habrá un receso hasta el atardecer, cuando se concretará la semifinal y la final de la mencionada competencia.

Posteriormente, la fiesta continuará con el desfile de agrupaciones gauchescas. “Hasta ahora estimamos que contaremos con unos 80 jinetes, a quienes también agradecemos por su acompañamiento”, expresó Acheriteguy, y remarcó que “durante la fiesta también se podrá disfrutar de una gastronomía basada en carne de cordero. Por ejemplo, habrá asado, arrollado, etcétera”.

Luego, durante la velada en la que se distinguirá a los tres mejores esquiladores, se elegirá a la reina y las princesas de la Fiesta del Esquilador.

“Y por supuesto, a la noche se podrá disfrutar de un espectáculo musical en el que actuarán varios grupos musicales”, concluyó.