Crece la desesperación de la familia del joven que desapareció en el río Paraná

Continúa la búsqueda de Gustavo Emanuel Barrios (24), oriundo de Resistencia (Chaco), quien el pasado sábado por la noche desapareció de la embarcación en la que se trasladaba junto con cinco amigos, tras pasar la tarde en un banco de arena en el río Paraná, muy cerca de la capital de Corrientes.

La abogada de la familia, Marcela Hipólito, remarcó que se realizará una nueva ronda indagatoria y que el objetivo es que la búsqueda continúe.

“El caso se encuentra en etapa de investigación, la querella busca trabajar en el proceso para descubrir cómo sucedieron los hechos”.

“Hasta el momento, la investigación señala que habría 7 personas en la embarcación”, aseguró la abogada Hipólito y destacó: “Vamos a volver a tomarle una nueva declaración y que los testigos relaten los hechos”. Finalmente, la abogada invitó a todas las personas que asistieron a la playa el pasado 1 de enero a contar detalles de lo sucedido en el Juzgado de Instrucción Nº 3, ubicado por Pellegrini entre San Juan y La Rioja.

Por su parte, el fiscal que interviene en la investigación, Gustavo Robineau, dijo a Télam que “no hay una observación directa de los amigos del momento en que cae, pero a los pocos segundos advierten que falta de la embarcación”.

“No veo que esa circunstancia resulte imposible”, dijo, y detalló que eran seis personas en total y dos lanchas, una de las cuales era arrastrada porque se había quedado sin batería.

En tanto, agregó que Barrios “se cayó al agua” y señaló que “todos estaban sin chalecos salvavidas, era de noche y habían consumido alcohol”.

“Está constatado que habían consumido alcohol en un nivel interesante”, precisó Robineau.

Por otra parte, acerca de las dudas planteadas por los familiares del joven desaparecido ante los medios de comunicación, expresó que “la madre está destrozada y tiene la presunción de que mataron a su hijo, pero la hipótesis es que se trata de un accidente”.

“Todas las declaraciones de los amigos son coincidentes. No existen elementos que hablen de una hipótesis delictiva, pero sí de una accidental”, afirmó el fiscal.

Por su parte, Sergio Barrios, padre del joven chaqueño desaparecido, expresó sus dudas sobre la marcha de la investigación: “No me cierran algunas cosas, no hay ningún detenido, me llama la atención”.