Piden ayuda a otras fuerzas para hallar el cuerpo del joven chaqueño Gustavo Barrios

A poco de cumplirse una semana de la desaparición en el río Paraná de Gustavo Emanuel Barrios (23), la jueza de Instrucción N° 3, Josefina González Cabañas, pidió que se intensifique la búsqueda y se solicite ayuda de otra fuerza para hallar al joven chaqueño quien desapareció el último sábado a la noche, luego de pasar la tarde en un banco de arena.

“Las personas que estaban en la embarcación habían consumido alcohol”, remarcó la jueza de Instrucción N° 3 y agregó: “Solicitaron una declaración testimonial y otras diligencias que tienen que ver con los elementos secuestrados de la embarcación”.

“La información es que el yate secuestrado no es el mismo en el que se fue el joven al banco de arena, porque aquella embarcación tuvo problemas”, explicó Cabañas y afirmó: “Se investiga las circunstancias de la desaparición, ocurrió en horas de la noche, son hechos accidentales, aunque siempre está presente el alcohol”.

Por su parte la Dra. Mariela Hipólito asumió la representación legal de la familia del joven Gustavo Barrios. Contó que una de las testigos prestó declaración. Aguardan que durante la semana se pueda convocar a los demás testigos a prestar declaración.

“Queremos descubrir cómo fue el suceso, la realidad de los hechos. Estamos con Fiscalía codo a codo, porque queremos llevar un poco de paz a la familia que está desesperada y no sabe qué pasó”, manifestó la Dra. Hipólito quien reconoció que están trabajando arduamente en el proceso de investigación.

Sobre el trabajo de Prefectura Naval Argentina en la búsqueda del cuerpo en el río Paraná detalló “se sabe que es un río caudaloso, que la corriente puede ir para cualquier lado” y anticipó que se redoblaron los esfuerzos de búsqueda y se sumó a los operativos personal de Prefectura de Empedrado.

Ayer al cierre de esta edición no hubo novedades respecto al hallazgo del cuerpo del joven chaqueño.

La búsqueda se reanudará esta mañana. Sumarían buzos.