Los rugbiers se abrazan después de atacar a Fernando

Un video de una cámara de seguridad del municipio de Villa Gesell captó cuando varios de los rugbiers acusados del crimen de Fernando Báez Sosa se abrazan en el momento posterior al crimen, y uno de los abogados de la familia de la víctima adelantó que utilizará esa prueba para pedir que se sume el agravante de “homicidio por placer” contra los imputados.

Fabián Améndola, uno de los letrados de la familia de Báez Sosa, confirmó a Télam que el video consta en la causa y que se trata del registro de una de las cámaras de seguridad ubicada a pocos metros del boliche Le Brique, de la localidad balnearia.

Es “una imagen posterior al hecho” en la que se observa a los rugbiers “a pocos metros del lugar”, y en la cual se ve cómo “festejan y se abrazan”, detalló el letrado al canal Crónica TV.

“Muestran realmente el placer, el goce que les causó haber terminado con la vida de Fernando. No tengo ninguna duda de que también acá va a jugar el agravante por el homicidio por placer”, aseguró Améndola en relación al pedido que analizan llevar a cabo como particulares damnificados en cuanto a la acusación que pesa sobre los diez rugbiers detenidos.

Asimismo, dijo que se encuentran “trabajando para hacer una presentación” sobre “los hechos” que, entienden, “están probados, cuál es la participación de cada uno de los diez que por ahora están detenidos” y cuál es la calificación legal que creen que tiene que tener la causa.

Hasta ahora, varios videos fueron incorporados a la causa. Esas imágenes, tomadas por domos ubicados en las inmediaciones de Le Brique y también las que registraron las propias cámaras de seguridad de la disco, permitieron a la Justicia hacer una reconstrucción de cómo habrían sido los minutos finales de Fernando.

Uno de esos videos, tomados desde la entrada de la disco, muestra cómo los patovicas sacaron a Fernando -a quien se le ve que tiene la camisa rota- y a sus amigos, después de la pelea con los rugbiers adentro. Las imágenes confirman que la víctima y sus amigos no opusieron ninguna resistencia, y que se fueron tranquilamente. Otra cámara, en cambio, mostró la reacción de los acusados cuando fueron retirados por otro acceso, en un video en el que se lo ve a Máximo Thomsen ofreciendo resistencia.

Fuera del boliche, las cámaras también registraron el brutal ataque a Fernando y a otro de sus amigos, también golpeado por los rugbiers sobre la vereda. Un último video se difundió esta semana, pero en este caso no lo registraron cámaras de seguridad sino que lo hallaron en uno de los celulares de los rugbiers secuestrados por la Justicia. En él, se escuchan las voces de arenga a la patota: “Pegale”, “matalo”, son algunas de las expresiones que se escuchan. Ese video, se confirmó este miércoles, fue filmado por Lucas Pertossi y comienza en el momento en que Fernando estaba comprando un helado. El video es corto, lo que indicaría que quien estaba filmando dejó de hacerlo para sumarse al ataque.

En las últimas horas se difundió también la revisación médica que forma parte del expediente, y que revela que todos los acusados presentaban lesiones, consideradas “de carácter leve”. Seis de ellos en las manos, compatibles con los golpes que recibió Fernando, y tres en los brazos. Se espera que la fiscal Verónica Zamboni pida en breve las prisiones preventivas, aunque todavía le quedan 10 días por haber solicitado una prórroga.