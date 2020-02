Boca triunfó sobre Atlético Tucumán y se sumó a la punta

Boca se sumó a la cima de la tabla de posiciones al triunfar sobre Atlético Tucumán por 2-0 en La Bombonera. Los goles de Franco Soldano y Ramón Ábila -de penal- le dieron la victoria al Xeneize, que dominó las acciones pero ganó ajustadamente en el duelo por la fecha 19. Desde el comienzo, el Xeneize fue claro dominador de las acciones y a los 22 minutos del primer tiempo logró trasladarlo al resultado. Un rebote en Soldano dejó a Eduardo Salvio habilitado, el arquero Cristian Lucchetti tapó a medias la definición y el delantero ex Unión apareció para empujarla. De esa forma logró gritar por segunda vez con la camiseta azul y oro.

De allí en adelante, el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo intentó aumentar la ventaja, más allá de algún momento de incertidumbre ante intentos aislados del Decano, con una formación medianamente alternativa dispuesta por Ricardo Zielinski luego de perder 2-0 con The Strongest en la altura de La Paz por la ida de la segunda fase previa de la Copa Libertadores, con la revancha el miércoles en su casa.

El 2-0 recién llegó en el final. A los 50 minutos del complemento, Atlético quedó totalmente jugado al ataque, Emanuel Reynoso dejó mano a mano a Ábila -ingresado en lugar de Soldano- y Lucchetti lo derribó cuando quiso eludirlo. El árbitro Mauro Vigliano cobró el penal y el propio Wanchope la cruzó para cambiarlo por gol.

Así, el Xeneize quedó con 36 puntos como líder del campeonato junto a River, que tiene un partido jugado menos y hoy visitará a Unión (también podría plantar un equipo sin los habituales titulares post 3-0 sobre Atlético Mineiro en la Sudamericana) desde las 21.45, con Marcelo Gallardo en el banco recuperado de la operación por cálculos renales que tuvo el viernes pasado.

Mientras espera por un tropiezo de su clásico rival, Boca se medirá en la próxima jornada contra Central Córdoba en Santiago del Estero, lugar que no visita desde hace 37 años, a partir de las 21.45 del domingo 17.

Atlético Tucumán, 11° en la tabla con 27 unidades y fuera de la clasificación a las copas, chocará a su vez el sábado 15 (19.40) ante su gente con Argentinos Juniors.