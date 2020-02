Para San Valentín, una fundación invita a regalar camisetas y ayudar a niños con cáncer

En el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil que se conmemora el 15 de febrero, la Fundación Natalí Dafne Flexer realizará un día antes, en San Valentín, una campaña en un comercio de la ciudad que propone que el regalo a la persona amada sea una camiseta de la institución. La iniciativa busca que los regalos que se hagan por amor sirvan también para ayudar a los chicos que padecen esta enfermedad.

La fundación tiene seis sedes en el país, y una de ellas está en Corrientes, que ayuda por mes a 1.500 niños y adolescentes con cáncer. En este marco, una de las representantes en la provincia, Rosa Soy, habló con El Litoral sobre la importancia de la ayuda de la sociedad a estos pacientes, ya que algunos tienen que pagar hasta 8 mil pesos en un solo estudio porque algunas obras sociales no cubren este costo.

“La fundación tiene varias sedes en el país y 30 organizaciones con las que articula actividades. Uno de los últimos datos que tuvimos es que en el país, por día, 4 familias reciben la noticia de que un niño tiene cáncer, tres de ellos con garantía de poder curarse”, sostuvo una de las coordinadoras, quien remarcó la importancia de la ayuda que pueda prestar la comunidad.

Al igual que en años anteriores, venden camisetas, pero este año cambiaron de fecha y lo harán un día antes. La intención es que sea un obsequio para el enamorado/a, a la vez que se colabora con la institución.

“La fundación invita a que los regalos de San Valentín ayuden a los niños con cáncer. En este marco, con el objetivo de visibilizar la problemática de cáncer se propone que el regalo se transforme en apoyo a estos niños y jóvenes. Fusionamos con el día 14 y la actividad será en el shopping, desde las 16 hasta las 21; después se procederá a hacer un sorteo de 5 remeras. La idea es recaudar y obtener donaciones, además de concientizar a la comunidad sobre el cáncer infanto juvenil”, comentó a El Litoral.

En esta fecha también sumarán adhesiones para impulsar un proyecto que busca que las personas jóvenes con cáncer tengan cobertura integral de salud. “Hace varios años el proyecto se está diseñando para darles cobertura hasta su alta completa. Muchos comienzan su tratamiento en el Hospital Pediátrico y luego, cuando tienen 18 años, van al Vidal. Pensamos que no hay una articulación cómoda para este grupo por la edad de los mismos”, dijo.

“En la campaña ‘Ponete la camiseta’ también apoyamos a los jóvenes para que no queden desvinculados. Hay algunas prepagas que no cubren todos los estudios. Hace unos días atrás una mamá me contó que un escaneo general le costó 8 mil pesos y que no lo cubría la obra social”, ejemplificó.

Este año la campaña se realizará el 14, día de los enamorados, y podrán regalar una camiseta alusiva a la fecha y estarán ayudando a la fundación.

El 15 de febrero se celebra el Día Internacional del Cáncer Infantil. En esta fecha se sensibiliza y se genera conciencia sobre los desafíos a los que se enfrentan los niños y adolescentes con cáncer, y sus familias.