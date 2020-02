El corsódromo, un lugar de encuentro político a la espera de gobernadores afines

El corsódromo Nolo Alías, donde hace tres noches arrancó el desfile de más de tres mil comparseros, carrozas y escuelas de samba para dar color a la Capital Nacional del Carnaval, también fue punto de encuentro de la política.

En el palco principal, el gobernador de Corrientes Eduardo Valdés recibió al senador nacional Luis Naidenoff, al ex ministro nacional Rogelio Frigerio, y el actual subsecretario de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Colello.

El Litoral pudo confirmar que Valdés espera la visita de los gobernadores de Jujuy, Gerardo Morales, y de Mendoza, Rodolfo Suárez, ambos radicales, para el último fin de semana de carnaval. Vendrán para presenciar el desfile y no se descarta la presencia de otros mandatarios de la región.

“En la tercera noche de los carnavales, disfrutamos la cultura y la pasión del pueblo correntino. ¡Gracias amigo Gustavo Valdés por la invitación!”, posteó el ex ministro Rogelio Frigerio, quien supo cosechar una buena relación con el actual gobernador desde el Ministerio del Interior de la Nación en la gestión de Mauricio Macri.

“Corrientes es carnaval en cada rincón, porque la fiesta se vive con pasión en cada rincón de la provincia y por eso es política de Estado para este Gobierno”, había afirmado el mandatario provincial antes de la inauguración. Y tras la presencia de Frigerio y Naidenoff, también se expresó en las redes.

“Con el acompañamiento de Rogelio Frigerio y Luis Naidenoff, disfrutamos de la tercera noche de los Carnavales Correntinos 2020 en Capital. ¡Nuestra cultura y pasión se lucen en esta noche de fiesta en el corsódromo Nolo Alías!”, publicó Gustavo Valdés en sus redes oficiales.

El carnaval en Corrientes se extenderá hasta el 24 de febrero, y no descartan que haya más presencia de políticos, especialmente de Juntos por el Cambio, dada la raíz radical del gobernador Valdés.

Desde el palco oficial, el legislador formoseño abogó por el “fuerte involucramiento” del Estado en “las costumbres y rituales de los propios pueblos” y felicitó al mandatario correntino por apoyar esta fiesta carnestolenda con fuerte impacto turístico, poniendo a Corrientes como “ejemplo” de gestión ordenada en favor del bien común.

Aliento a comparseros, admiración de espectacularidad y contagio de entusiasmo. Así vivió Valdés desde su butaca en el palco oficial junto a sus invitados de esta ocasión, con la misma adrenalina que todos los correntinos viven el carnaval y que a los visitantes no tarda en envolver. Pero, el frenético ritmo de escuelas de samba y carros de sonido, obliga también cada tanto a un break, donde autoridades y personalidades que pasan por este Carnaval de Corrientes 2020 comparten unos minutos de camaradería, “tras bambalinas”.

“Estoy aquí compartiendo este carnaval con amigos de la vida, con Gustavo (Valdés) que hoy es gobernador y fue un amigo de la militancia universitaria, por lo tanto esta es una noche de alegría y reencuentros”, declaró en el lugar, Naidenoff, reconociendo que “Corrientes es prácticamente mi segundo hogar”.

En este sentido, el senador formoseño relató que “son muchos años que viví aquí”, incluyendo en ese lapso la culminación de sus estudios secundarios en el Colegio Nacional San Martín y de abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste.

Naidenoff destacó “el espíritu familiar que se vive con esta idea que se transmite de generación en generación y me parece muy bien el fuerte involucramiento con las cosas que tienen que ver con las costumbres y rituales de los propios pueblos”, al responder su parecer sobre el carnaval correntino.

“Yo estoy seguro de que Corrientes es Capital Nacional del Carnaval, pero más allá de eso, yo estuve recorriendo hoteles y hay que verlo desde el punto de vista turístico, regional e internacional, y en ese sentido es un punto muy fuerte a favor de Corrientes”, remarcó.

Y agregó que “es una provincia ordenada, muy bien administrada, no todas las provincias del país pueden exhibir sus cuentas en orden y peor, aún, no todas pueden pagar en tiempo y forma a sus trabajadores”. Al respecto, entendió que “eso tiene que ver con el orden y con la continuidad de una gestión que hoy la lleva adelante Gustavo Valdés, pero que representa un proyecto colectivo”.

“Veo en Corrientes una bocanada de aire fresco, de espíritu democrático, de tolerancia, y fundamentalmente de oxigenación, de un fuerte recambio que se plasma en el estilo y ejercicio del poder de Gustavo”, elogió Naidenoff.

Pero, por sobre todo, el representante de Formosa ponderó que “Corrientes es ejemplo de democracia, donde conviven intendencias de distintos signos, en el marco de un poder que sabe interpretar y administrar las disidencias, siempre priorizando el bien común”.