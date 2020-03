Dengue: intensifican las tareas de bloqueo ante la aparición de más casos en el interior

En distintos lugares del territorio provincial se están registrando nuevos casos positivos o sospechosos de dengue. Por eso, en las últimas jornadas se intensificaron las tareas de prevención con fumigaciones, descacharrado y la difusión de información sobre cómo la población puede contribuir para evitar que la enfermedad prolifere. En este marco, el Ministerio de Salud Pública informó el último viernes que Corrientes registra 170 casos y advirtieron que el pico se podría registrar en dos semanas.

En este contexto, El Litoral dialogó con el intendente de Paso de la Patria, Guillermo Osnaghi, quien indicó que “tenemos 12 casos positivos, de los cuales cinco fueron confirmados por el Laboratorio Central y los restantes, por privados. De todas maneras cuando nos informan, procedemos al bloqueo vectorial de toda la zona”. En este sentido sostuvo que “hoy (ayer) fumigamos la Escuela 975 porque nos informó un profesor de la extensión áulica que tuvo síntomas, y según el análisis realizado en un laboratorio privado, estaba afectado por la enfermedad. Lo mismo sucedió con una persona de Chaco que veranea acá; se comunicó diciendo que tenía dengue entonces procedimos al bloqueo de la zona”.

Seguidamente, el Jefe comunal comentó que ayer fumigaron con una camioneta de Salud Pública de la provincia que permite un mayor alcance. No obstante, aseguró que también se realizarán tareas en todos los barrios “tratando de cubrir la mayor cantidad posible de cuadras”, aseveró.

Nuevo caso

Mientras que en Riachuelo confirmaron ayer la aparición de un nuevo positivo. “Se trata de un hombre de 55 años que vive acá pero trabaja en Paso de la Patria. Los resultados llegaron a la tarde (ayer) pero ya habíamos realizado el bloqueo de las manzanas que están alrededor del lugar donde vive la persona”, indicó a El Litoral el intendente Martín Jetter. Este caso se suma al detectado en un niño la semana pasada. Sobre esto, Jetter expresó que “el caso que tuvimos anteriormente se trató de un menor que había viajado a Misiones”. A lo que agregó: “Después tuvimos dos casos de personas que durmieron en la ciudad pero uno es de Mantilla y el otro, de Curuzú”.

Pero más allá de la cantidad de casos, aseveró que siguen con las tareas de prevención y que mañana mantendrán una reunión con los referentes de distintas instituciones locales para seguir coordinando acciones.

Asimismo, tal como informó este diario, el último viernes se confirmó el primer caso en Goya, más precisamente en el barrio Scófano. Por lo que las autoridades sanitarias procedieron al bloqueo de las nueve manzanas lindantes.

En diálogo con El Litoral, el director del hospital de Goya, Raúl Martínez, detalló que “el paciente afectado estuvo en Paraguay, el caso es importado y no tenemos otros afectados en la ciudad. Venimos trabajando muy bien con la Municipalidad hace unos meses y creemos que por eso no hay más personas afectadas. Pero no hay que dejar de hacer el trabajo de prevención y para eso es esencial la colaboración de la comunidad”.

Con respecto a eso último, insistió en que es trascendental que cada familia limpie su hogar y su patio para evitar que se reproduzca el vector.

Control fronterizo

En Itatí, las autoridades sanitarias implementaron control de febriles de todas las personas provenientes del vecino país que ingresen a esa localidad. Al respecto el director del hospital local, Raúl Marín indicó a El Litoral que “como sabemos que Paraguay declaró la emergencia sanitaria y ya tuvimos una persona de ahí que vino y le dio positivo, entonces hacemos el control de rutina. Por ahora, no tuvimos casos nuevos y los que hay no son autóctonos sino importados”.

Santa Rosa, en tanto, confirmó ayer la aparición de tres casos sospechosos que fueron enviados al Laboratorio Central. Y si bien aún aguardan los resultados, el Municipio junto con Salud Pública ya fumigaron viviendas, espacios públicos e instituciones. En este último caso precisaron que lo realizaron en el Hospital Santa Rosa, el Polideportivo Municipal y el cementerio.

Similares tareas se llevarán a cabo hoy en Santa Ana, donde se fumigarán la Comisaría, el cuartel de Bomberos Voluntarios, el edificio municipal y la iglesia.

Sobre la situación general, la directora del hospital local indicó a El Litoral que “los únicos dos casos positivos que tuvimos evolucionan favorablemente, los pacientes ya no tienen fiebre y están bien. Seguimos con el trabajo en terreno y no tuvimos más consultas por síntomas. Esta semana vamos a tener reuniones con directivos escolares para comenzar a brindar charlas en las escuelas”.

Por otro lado, el intendente de Empedrado, José Cheme, informó que junto a autoridades del hospital, maestros y directivos de diversas instituciones están trabajando en un plan de trabajo que incluye un cronograma de fumigaciones.