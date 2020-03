Pami: desde hoy están disponibles los remedios gratis

Tras el anuncio realizado ayer por el presidente Alberto Fernández, este miércoles entrará en vigencia el Nuevo Vademécum de medicamentos esenciales gratuitos para los afiliados al Pami. Es un listado, se anunció, pensado para cubrir el tratamiento adecuado y gratis de las patologías frecuentes en las personas mayores de 60 años.

Son 170 principios activos -de 3.600 marcas- incluidos en la lista sobre la base de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Confederación de Médicos de la Argentina, y a datos de los propios afiliados del Pami, informó esa entidad.

Desde remedios para el Alzheimer, hasta los indicados en las complicaciones por la menopausia, los que figuren en la lista tendrán el 100 por ciento de cobertura.

La confección de una nueva lista -el nombre oficial del programa es Vivir Mejor- había sido anunciada en febrero.

Una de las novedades más destacadas de la iniciativa es la forma en la funcionará la prescripción de los medicamentos: todo será a través de recetas electrónicas.

Para acceder a los medicamentos esenciales gratuitos, las recetas deberán ser las electrónicas. Sin embargo, durante la transición del viejo sistema de medicamentos gratuitos al actual, serán válidas las recetas tradicionales emitidas antes de la entrada en vigencia del nuevo mecanismo.

A la vez, seguirá vigente el tope de dos cajas o envases por mes del mismo principio activo. A partir de ahora, los médicos deberán prescribir consignando primero un diagnóstico y luego los principios activos correspondientes. Los medicamentos que no estén incluidos en el Nuevo Vademécum Pami mantendrán la cobertura vigente.

Las personas afiliadas deberán presentarse directamente en la farmacia con DNI, la credencial y la receta electrónica, que le habrá entregado impresa su médico.

“Esta medida implica también un incremento del salario indirecto, ya que según cálculos realizados por el Pami, los jubilados que perciben el haber mínimo destinaban hasta ahora el 30% de sus ingresos a la compra de medicamentos. A diferencia de lo ocurrido en la gestión anterior, la medida es universal, porque no se aplica restricción patrimonial a ninguno de los afiliados al Pami. La única limitante es que la medicación figure dentro del vademécum”, dijeron a Clarín desde Pami.

En su sitio web, Pami señaló que “las personas afiliadas deberán actualizar sus datos para garantizar el control y la transparencia en la dispensa de los medicamentos. Pami convocará en los próximos días a las personas afiliadas para llevar adelante este reempadronamiento”.

Si bien Eugenio Semino, al frente de La Defensoría de la Tercera Edad, considera que esta medida “es buena”, aclara que la cobertura de los medicamentos no es lo único necesario para resolver “los problemas del sistema de Pami”.