Crimen de un bebé: declaró la madre y contó que solo recuerda el parto

Declaró ayer María Elizabeth Insaurralde (33), quien es juzgada por el asesinato de su beba tras parirla en su vivienda de la localidad de Bella Vista, en un hecho ocurrido en el 2018. El debate se reanudará el miércoles 18 de marzo a las 7.30, donde se realizarán los alegatos y se conocerá la sentencia. Podría ser condenada a prisión perpetua por el delito que se le imputa.

La mujer reconoció que sabía que estaba embarazada pero que no se realizó ningún control médico porque ya era madre de una niña de 7 años y conocía todo lo que tenía que hacer y los cuidados que debía tener.

“Solo recuerdo que tuve un parto con mucha sangre en mi domicilio y luego me desmayé”.

También compareció el doctor Alberto Levin, quien fue el que atendió a la mujer cuando ingresó al hospital.

Contó que tenía un sangrado abundante producto de un parto. “Estaba lúcida, tenía restos de placenta en su cavidad uterina”, precisó.

Respecto al bebé, manifestó no saber nada porque la atendió otro médico.

El debate se realiza en el Tribunal Oral Penal Nº 2 de Corrientes y el delito que se le imputa a Insaurralde es homicidio calificado.

Cabe recordar que el hecho sucedió el pasado 18 de octubre de 2018 en la ciudad de Bella Vista.

Todo comenzó cuando una mujer ingresó a la guardia médica con una importante hemorragia. Fue evaluada por el equipo de profesionales, a quienes el caso les resultó extraño porque la paciente no brindaba mucha información.

Al ser examinada en sala de maternidad, se encontraron con la sorpresa de que presentaba un cordón umbilical y una placenta a punto de ser expulsados. Ante esto, le pidieron que dijera dónde estaba el bebé. Aun así, ella negaba todo. Posteriormente se presentaron familiares y de esa forma se pudo esclarecer que, efectivamente, había dado a luz en su casa, aproximadamente diez horas antes de ser trasladada al hospital.

La beba, en principio, habría nacido con vida, luego fue escondida en un armario.

Posteriormente trajeron a la criatura fallecida al hospital. Aunque no tenía signos vitales, había indicios de que había nacido viva, según los profesionales de la salud.

El resultado de la autopsia médico legal precisó que el bebé nació con vida y murió producto de una fractura cráneo-encefálica. Tenía de 39 a 40 semanas de gestación al momento de nacer y era de sexo femenino.