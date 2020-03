Agencias de viajes reprograman excursiones a países afectados

Debido a la imposibilidad de viajar a países afectados por el coronavirus, sea por disposición de cada nación, o por el decreto de necesidad y urgencia que estableció ayer el Gobierno, en las agencias de viajes de la ciudad están reprogramando las excursiones que ya se vendieron a esos destinos. Por el momento no hay devolución del dinero, ya que las aerolíneas optan por esperar a ver cómo sigue la situación.

Jorge Aguirre, propietario de una agencia de viajes de la ciudad, comentó a El Litoral que todas las fechas de viajes a países donde hay personas infectadas con el virus “están siendo reprogramadas”, dependiendo de la compañía de vuelos. “Aquellos que compraron viajes a países donde no hay virus, no van a tener problemas. En cambio, los otros deberán esperar”, señaló.

El empresario detalló que en su firma cuenta con alrededor de 30 personas que adquirieron paquetes de viajes a estos lugares y que, por el momento, los pasajes quedaron “abiertos”. “Si compraste un pasaje hace dos meses, por ejemplo, hoy puede quedar abierto hasta enero del año que viene”, indicó.

En ese sentido, Aguirre aclaró que dicho lapso de tiempo es relativo, porque dependerá de cómo siga la situación a nivel mundial. “Esto que está pasando es algo histórico para el sector, nunca ocurrió que una pandemia genere problemas en los viajes”, agregó.

Vale recordar que el DNU del Gobierno nacional dispuso la suspensión de todos los vuelos internacionales procedentes de los países afectados por el coronavirus, por el plazo de 30 días a partir de ayer.