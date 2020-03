Coronavirus: hay 2 sospechosos y 26 aislados que viajaron o tuvieron contacto con posibles casos

El Gobierno nacional decretó la emergencia sanitaria en todo el país por el coronavirus y la medida será por un año. Entre otras cosas, se suspenden por 30 días todos los vuelos provenientes de Estados Unidos, Europa y China. En Corrientes, ayer a las 9 hubo un nuevo informe provincial de covid-19 y dengue, ocasión en que las autoridades sanitarias confirmaron que hay dos casos sospechosos de la enfermedad viral que están siendo atendidos en el Hospital Llano.

Mientras tanto, continúan suspendiendo actividades e intensifican medidas nacionales y provinciales ante el aumento de infectados. En Chaco, también confirmaron ayer otros dos casos positivos y ya suman cuatro en la vecina provincia. En el país son 31 en total y tres de ellos de contacto local.

En conferencia de prensa, informaron: “Hay 26 personas que están aisladas preventivamente en sus domicilios, epidemiológicamente no tienen relación con los casos mencionados (dos sospechosos). Las muestras fueron enviadas al Malbrán y los resultados estarían entre tres y cinco días. Hay una dinámica en cuanto al tiempo de entrega de los resultados, afectan muchas cosas”.

Al mismo tiempo, explicaron que “los ingresos a la provincia están controlados por sanidad”. En este sentido, sostuvieron que desde el día de ayer hay personal en el puente que brinda información y advierte a personas que vienen del exterior sobre las medidas que se deben adoptar. Pueden llegar a no tener fiebre, pero también podrían estar en período de incubación, “lo más importante es que se conozca sobre el viaje y se actúe con responsabilidad”.

En cuanto a las reuniones, respondieron que “el decreto (anunciado el miércoles por el Gobernador) apunta a reuniones de esparcimiento y no privadas. A la vez, indicaron que estamos en una etapa en la que se irá evaluando el proceso de la enfermedad y que buscarán medidas que garanticen la salud de la población. Remarcaron que “seguimos recomendaciones de especialistas; los gobiernos actuamos de acuerdo con lo que nos informan los que conocen del tema”.

“Estamos en contacto con la Facultad, ayer hemos hecho algunas acciones, una de las pacientes es estudiante de Ingeniería, que estuvo en contacto con Humanidades y hay lazos estrechos con Chaco, ese es el nexo que tenemos ahora. En el caso de Saladas se actuó según protocolo, se trasladó con los medios de barreras que sugieren y, se instaló en un sistema para internación, su familia sigue las normas correspondientes en Saladas”, explicó el ministro de Salud, Ricardo Cardozo.

Además, sostuvo que están trabajando con el ministerio de Turismo, recordó que hay varias actividades de pesca, entre otras, en el interior y que trabajarán con “sumo cuidado” e irán avanzando en medidas.

Respecto a las personas internadas, Fabián Plano, precisó: “Son ambas mujeres jóvenes, las dos están internadas en el Hospital Llano”. Una de las pacientes habría tenido contacto con una persona infectada en la provincia vecina, y otra que tuvo contacto con un extranjero, este último al regresar a su país (España) presentó síntomas respiratorios y los resultados dieron positivo.

El doctor Plano remarcó que si presentaran síntomas o regresaran de países donde se consideran zonas rojas para la Organización Mundial de la Salud (OMS), deben no moverse de su domicilio y llamar a los números 379-4974811 y 379-4895124. Al lugar, acudirá un equipo completo que tendrá las precauciones necesarias para no contagiarse. Ante fiebre, dolor de cabeza y tos, pueden llamar a estos números y seguir las instrucciones, el profesional que los atenderá evaluará si ameritan o no ser internados. Los médicos seguirán un protocolo.

Por otra parte, en cuanto al tiempo sostuvo que “se conoce que en las estaciones de frío o invernales el virus está con mayor tiempo de vida”. El calor de esta zona beneficiaría a la sociedad.

Al hacer referencia a las clases, recordó que se suspendieron las actividades extracurriculares, pero que las clases no están suspendidas. “No es una decisión mía, eso decide el comité” y agregó que “este virus es poco fácil para los niños, es más agresivo con las personas ancianas y adultos, no tanto embarazadas”.

“La suspensión de clases tienen una connotación distinta, no es decisión mía sino de las autoridades que están por encima de mí, que consideran todas las variables sanitarias como también educativas, todas las medidas están siendo evaluadas”, dijo.

En la conferencia de prensa, además, remarcó que “desde hace meses hay guías internacionales” que hablan de esta enfermedad y la publican, “no es una enfermedad desconocida” y se conoce su evolución. Por lo tanto, se adoptan medidas teniendo en cuenta esta información.

“Hay 26 personas que fueron aisladas previamente. Hay dos mujeres jóvenes que están estables y esperando el resultado de laboratorio en el Llano, se sigue un protocolo”, resaltó. En cuanto a la vacunación, Plano señaló que corresponde a Salud Pública informar sobre la aplicación, esto consultó El Litoral de acuerdo con declaraciones anteriores de autoridades sanitarias sobre el posible adelantamiento de la antigripal para combatir la influenza (enfermedad muy similar al coronavirus).

En cuanto al interior provincial, indicó que “participó activamente en las reuniones” y que las autoridades fueron informadas; “se armó un algoritmo de manejo de casos probables o sospechosos” y que hay lugares de referencias específicos según regiones sanitarias. Esos nodos tienen los profesionales adecuados para hacer el tamizaje y, si consideran necesario, pueden ser derivados a Capital, de todos modos remarcó que el interior tiene las herramientas para atender estos casos.

Respecto a las personas en aislamiento, precisó que “fueron aisladas de manera preventiva” y que no cumplen criterios para determinar que fueran casos sospechosos.

La mayoría de este grupo no cumple cuadro respiratorio, pero sí estuvieron en contacto con alguien afectado o vienen de un lugar donde hay circulación; podrían llegar a presentar síntomas y por ello se espera 14 días para dar el alta, si así determina el médico.