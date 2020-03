Conmoción por el fallecimiento de una menor en Capital

En la mañana de ayer se conoció el fallecimiento de una pequeña que asiste a un colegio católico de esta Capital. La niña tenía tan sólo cinco años y la noticia conmocionó a los padres de diferentes establecimientos educativos.

En un contexto donde la información llega de forma muy rápida, en abundante cantidad y en varias ocasiones no de forma cierta, la preocupación radicaba en si la nena había fallecido por la enfermedad viral que está ocasionando muertes en el mundo. Cerca del mediodía se difundió que la pequeña había asistido al jardín esta semana y que habría tenido problemas respiratorios. Más tarde se conocieron los resultados de la autopsia, pero este diario decidió no darlos a conocer por respeto a la familia.

Descartaron que fuera por una enfermedad viral. La institución estuvo de luto en el día de ayer y no hubo clases.

Por situaciones como esta, desde el Gobierno provincial y nacional solicitan chequear fuentes y no apresurarse a dar información, no sólo en medios, también en redes sociales.