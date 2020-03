Ministros resuelven continuidad de clases y suspensión sólo ante casos confirmados

Los principales representantes del sistema educativo de todas las jurisdicciones se reunieron ayer en el Ministerio de Educación de la Nación para adoptar medidas urgentes ante el avance de coronavirus (covid-19) y, atento a las recomendaciones previamente brindadas por expertos en epidemiología, de manera conjunta, decidieron no suspender las clases.

Destacan el “rol pedagógico de las escuelas” y el hecho de que los niños (sanos) no conforman el grupo de riesgo.

“El ministro de Salud de Nación, Ginés González García, junto con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, nos informó que la recomendación de los especialistas epidemiólogos es la no suspensión de las clases. Ese fue el tema central de las conversaciones que tuvimos durante toda la tarde, fundamentalmente porque los funcionarios sanitarios nos recomendaron el desarrollo normal de las clases. Además, nos expusieron una serie de resoluciones con las medidas que se deben tomar cuando se presenten casos (confirmados o sospechosos).”, explicó a El Litoral el subsecretario de Gestión Educativa, Julio Navias, quien participó de la reunión representando a Corrientes.

En primer lugar, los expertos de salud manifestaron que desde el punto de vista sanitario “se establece la continuidad de las clases ya que por el momento no hay casos de covid-19 en niños, no hay transmisión comunitaria demostrada, y el país continúa en fase de contención”, precisaron desde la cartera sanitaria nacional.

En segundo lugar, más allá de la continuidad del ciclo lectivo, atento a las recomendaciones se estableció un protocolo de actuación preventivo que podrán aplicar en caso de requerirse el aislamiento producto de la confirmación o sospecha de un resultado positivo. Puntualmente, al confirmarse un caso en un establecimiento educativo se dispuso el cierre de dicha institución en el plazo de “14 días, y si hay un caso sospechoso, se procederá al cierre del grado”, detallan en un comunicado.

Además, para estar preparados ante cualquier escenario posible, con el lema de “seguimos enseñando” se presentaron nuevos recursos pedagógicos. Al respecto, Julio Navias señaló a El Litoral: “En los próximos días vamos a tener la posibilidad de acceder a contenidos digitales sobre los cuales estuvo trabajando Nación, que se emitirá en los canales oficiales y en Paka Paka. Además, por indicación de la ministra (Susana Benítez) nosotros en la provincia desde la semana pasada estamos subiendo contenidos digitales a nuestra plataforma”.

Cabe destacar que participaron del encuentro los ministros de Educación y Salud nacionales, Nicolás Trotta y Ginés González García, respectivamente; las autoridades del Consejo Federal de Educación (CFE) en representación de las 24 jurisdicciones, directivos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), del Consejo de Rectores de Universidades Privadas (Crup) y representantes de los sindicatos docentes nacionales. Todos ellos acordaron las medidas antes mencionadas.

De todos modos, debido a que la situación epidemiológica varía continuamente, los protocolos quedan sujetos al estado de situación y para cada caso particular se establecieron criterios de acción.

Niños y salud

“Los chicos no son un grupo vulnerable y cuando no van a la escuela tienen que quedarse fuera de la escuela, con lo cual aumenta el riesgo para los adultos mayores que deben cuidarlos”, precisó el ministro de Salud de la Nación.

De hecho, por temor varios tutores ayer decidieron no enviar a sus hijos a clases, y algunas escuelas decidieron suspender sus actividades (ver página 6).

En este sentido, la jefa de Epidemiología del hospital Ricardo Gutiérrez, Angela Gentile, manifestó que el país continúa en una fase de contención. “Con algunos casos de transmisión local relacionados con contactos estrechos, pero sin circulación comunitaria. Por lo tanto, los argumentos científicos avalan el no cierre de escuelas. Es importante que todos estemos juntos y trabajemos con las medidas que consensuamos en base al conocimiento científico”, solicitó.