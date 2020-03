El Hospital Vidal se suma al Juan Pablo II y también tendrá camión sanitario por covid-19

Con el objetivo de evitar la posible propagación del virus en el hospital, en el Vidal dispondrán un camión sanitario frente al centro de salud, donde atenderán a pacientes con síntomas que lleven a suponer que pueda ser un caso de coronavirus. El mismo estará disponible a mediados de semana. En el Pediátrico también instalaron un móvil similar, el cual ya estaría funcionando.

En ambos centros de salud hubo un caso sospechoso de covid-19, hasta ayer sólo en el Vidal se descartó uno (semanas atrás) y en el Juan Pablo II esperaban resultados del Instituto Malbrán, pero la niña no presentaba complicaciones. Hasta el momento hay 34 casos positivos en el país; en la provincia no hay confirmados y, además, los siete sospechosos que estaban registrados fueron descartados ayer tras recibir los análisis oficiales que dieron negativo. Hay sí 41 personas aisladas, según el parte oficial, difundido en horas de la mañana del sábado.

“Habrá un camión para hacer consultas dirigidas a problemas respiratorios y febriles. Se está acondicionando el móvil afuera del hospital como un gran Caps para una atención específica”, dijo ayer a El Litoral el director del Vidal, Horacio Sotelo.

En este espacio actuarían de la misma manera que en el móvil del Pediátrico y, sólo en el caso de que se sature la atención en demás hospitales, puede el Vidal ser un auxilio en la internación. En este camión recibirán a la persona que tenga síntomas compatibles con el covid-19 y tomarán una muestra que será enviada al laboratorio central de la provincia, si diera negativo para influenza, se mandaría al Instituto Malbrán y el paciente deberá estar internado en el Hospital Llano donde hay un sector de aislamiento.

“El camión se está reacondicionando y a mitad de semana saldremos a la cancha, por ahora estamos en alerta por coronavirus y no tenemos ningún internado por esta enfermedad. Sí hay pacientes documentados con dengue (no internados). Tenemos el personal entrenado para el coronavirus”, dijo Sotelo a este medio gráfico.

En cuanto a la atención en la emergencia, indicó que “hay más consultas de pacientes por febriles, independientemente de la sospecha de coronavirus y dengue; se están siguiendo los protocolos de Salud Pública”.

Este camión ya estaba instalado ayer por calle Necochea. El del Pediátrico estaba el viernes frente a la Emergencias (a varios metros de distancia). Con esto se rediseñó el sistema de consulta con el objetivo de proteger a las personas que están dentro de los hospitales.

El viernes se registró una segunda víctima fatal en la Argentina por el covid-19. Se trata de uno de los cuatro casos confirmados en Chaco, el de un hombre de 61 años profesor de la UTN llamado César Cotichelli.

La primera víctima fue un hombre de 64 años que murió el 7 de marzo. En España murió un saxofonista argentino de 59 años.

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, confirmó el viernes pasado la continuidad de las clases, pero más allá de la directiva nacional de mantener los colegios abiertos, cada provincia puede definir su curso de acción, ya que las escuelas están en la órbita de las jurisdicciones. Algunos tutores decidieron no enviar a sus hijos a clases.