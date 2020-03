Ante el retorno de maquinarias a Pontón, insisten en que las autoridades se expidan sobre el proyecto de relleno sanitario

Vecinos autoconvocados de San Luis comentaron que, debido a la declaración de la emergencia sanitaria por el coronavirus, decidieron suspender las movilizaciones que estaban realizando cada jueves para expresar su rechazo a un proyecto que pretende hacer un relleno sanitario en el paraje Pontón. No obstante, para mantener activo su reclamo, el último jueves colocaron carteles en la plaza a través de los cuales no solo ratifican su postura sino que además solicitaron que los concejales no avalen que el tratamiento de los desechos se realice mediante el sistema de relleno sanitario.

“Lamentablemente la empresa sigue avanzando sin que las autoridades se expresen de manera formal y oficial sobre ese proyecto. El jueves volvieron a ingresar maquinarias, acoplados y combis en el predio que tienen en Pontón, y hasta armaron una carpa. Parece que están por quedarse”, contaron desde el grupo de autoconvocados. Tras lo cual añadieron: “Es decir que mientras ellos avanzan con trabajos en el terreno, nosotros seguimos esperando que las autoridades, tanto las del Ejecutivo como los nueve concejales, se expidan al respecto”. En este contexto, recordaron que “el Municipio otorgó la prefactibilidad al proyecto pese a que ese procedimiento no está habilitado por la Carta Orgánica. Y tampoco nos respondió el pedido de informes que le realizamos hace un mes”.

Pero además de los requerimientos al Ejecutivo, los vecinos reiteraron que “también esperamos que los concejales se expidan sobre el tema. Días atrás les sugerimos que, por ejemplo, conformen una comisión investigadora para determinar en qué consiste el proyecto”.

Tras lo cual remarcaron: “Parece que nadie nos escucha y mientras tanto la empresa avanza con sus tareas para desarrollar su plan de que los residuos sean tratados con un relleno sanitario, pese a que eso provocaría daños en la zona donde pretenden realizarlo”.