Empate con sabor a derrota de Boca Unidos ante Central Norte

Rubén Poletti

rpoletti@ellitoral.com.ar

Boca Unidos no puede romper una racha, que a esta altura ya parece un maleficio. El pitazo final decretó el empate 1 a 1 en condición de local ante Central Norte, que para las necesidades del conjunto aurirrojo sirve de poco y duele como una derrota.

El partido, correspondiente a la vigesimotercera fecha del torneo Federal A se jugó a puertas cerradas, por las medidas preventivas tomadas contra el dengue y el coronavirus, y contó con un mal arbitraje del chaqueño Guillermo González, aunque cabe aclarar, no incidió en el resultado.

De movida, Boca Unidos contó con una inmejorable oportunidad para abrir el marcador. Reynaga abrió para Medina, cuyo centro pasado fue bajado de cabeza por Godoy para Morales, quien ingresando al área chica por el callejón del 9 la empujó buscando la red, apareciendo el cruce providencial de Basterrechea para salvar a su equipo.

El local siguió con la iniciativa, pero le costaba elaborar juego en la zona de gestación, repitiéndose más bien con pelotazos lanzados generalmente por los defensores, buscando saltar líneas.

Por su parte, Central Norte cerraba líneas tratando de sorprender de contraataque, aprovechando la velocidad de sus delanteros. En una de esas acciones, la visita encontró desbalanceado al Aurirrojo en una acción de 4 vs. 4 que terminó con un remate de Ledesma que Martínez envió al tiro de esquina.

El encuentro fue cayendo en un pozo, donde las jugadas de peligro comenzaron a escasear. En ese tramo, sólo hubo un par de aproximaciones, como un desborde y centro de Ricardone que Reynaga cabeceó débil, y del otro lado, un envío cruzado de Gaggi que por poco conecta Ríos ingresando por el otro sector.

Antes de finalizar el primer tiempo, el equipo aurirrojo contó con una clara situación para marcar. Ricardone lanzó un pelotazo largo para Morales que terminó capturando Reynaga, quien se anticipó al arquero Pegini, pero debió hacer un rodeo para ponerse de frente, y su violento remate se fue desviado.

Así como en el primer tiempo, Boca Unidos volvió a contar con una chance concreta para marcar en el inicio del complemento. Leani jugó una pelota larga para Medina, que le ganó a su marcador y buscó a Reynaga, que la hizo rebotar para Morales, quien avanzó unos metros y, de frente al arco, sacó un remate que se fue cerca del vertical derecho.

Con escasa posibilidad de elaborar juego por abajo, el gol del local llegó tras otro pelotazo de Ricardone para Reynaga, que le ganó las espaldas a Padilla y lanzó un centro para Morales, que definió en el área con un remate que pasó por debajo del cuerpo de Pegini para poner el justiciero 1 a 0.

El técnico visitante comenzó a mover el banco para buscar la reacción de su equipo. Primero hizo ingresar a Rivas en lugar de un intrascendente Apaza, luego apostó por Reyes, quien entró por Issa, en un cambio ofensivo (delantero por mediocampista), y finalmente tuvo que reemplazar a Ledesma, que se retiró lesionado, ingresando en su lugar Arriola.

La sensación era que Boca Unidos podía liquidar el partido de contraataque. De hecho tuvo una situación, cuando Rodríguez rechazó imperfectamente de cabeza y la pelota le cayó a Medina, que trató de sorprender a Pegini con un remate de primera que se fue ancho.

A diez minutos para el final, Marini dispuso el ingreso de Migone por Godoy, e inmediatamente llegó la jugada del empate visitante, cuando un centro desde la izquierda fue conectado por Ríos, tapando Martínez. El rebote le quedó a Reyes, que cruzó el disparo, que luego de dar en el caño izquierdo encontró primero el pie de Gaggi para empujar la pelota a la red antes que llegara Leani, que se había quedado en la línea buscando cubrir el arco.

El gol del Cuervo cayó como una bomba en el equipo local, que intentó una reacción a la que le sobró actitud pero le faltó claridad. Salvo un remate de Morales que se perdió cerca de uno de los palos, Boca Unidos fue un cúmulo de voluntades, y de nervios.

Los ingresos de Fabro por Niz y de Núñez por Reynaga poco pudieron aportar para enderezar el rumbo, dando la sensación que debieron darse antes, cuando quizás lo más aconsejable era buscar defenderse teniendo y aguantando la pelota lo más lejos del arco de Martínez.

El final llegó en el cuarto minuto de tiempo agregado, ante la desazón de los futbolistas locales al ver que se le escaparon dos puntos, en un partido en el que sin mostrar una gran superioridad, tuvieron las mejores chances para conseguir más goles.

Boca Unidos sigue sin poder cortar la maldita racha, y si bien la diferencia con la zona de clasificación es de sólo 6 puntos, los tiempos cada vez se acortan más pensando en una reacción.