Le robaron el celular y la custodia de Mauricio Macri detuvo al ladrón

El ex presidente Mauricio Macri y su personal de custodia sorprendieron el sábado último por la noche a un ladrón in fraganti en Tigre y lo entregaron a la policía.

Según informaron fuentes policiales, un joven que circulaba a pie fue sorprendido por un hombre de 33 años que lo amenazó y le robó el celular. En ese mismo momento, por el lugar pasaba el ex presidente Mauricio Macri acompañado de su personal de custodia. Al advertir la situación, los efectivos persiguieron al delincuente y pudieron detenerlo.

El líder de Juntos por el Cambio tuvo que continuar luego a su lugar de destino sin la custodia debido a que estos tuvieron que acercarse a la Comisaría Tercera.

El hecho fue caratulado como “hurto agravado” y el ladrón fue identificado como Emanuel David Aquino. Interviene la UFI de Don Torcuato.

Macrí tenía planeado viajar a mediados de esta semana a Europa por reuniones de la agenda de la Fundación Fifa, pero tuvo que suspender su gira debido al coronavirus. El primer destino era París, aunque también planeaba visitar Ginebra, Zurich y Londres.