La moneda definió el Regional NEA y Taragüy se quedó con el título

El Campeonato Regional de Clubes NEA, categoría E Damas Mayores, que se disputó en Resistencia, tuvo ayer un desenlace inesperado. Se recurrió al sorteo para definir al campeón. Allí, la suerte favoreció a Taragüy que de esta manera se quedó con el título, mientras que Aranduroga ocupó el segundo lugar aunque en la jornada anterior (semifinales) los dos equipos ya habían logrado el ascenso.

La competencia, que tuvo sus particularidades y controversias organizativas desde su comienzo, culminó de la misma manera.

La Confederación Argentina de Hockey decidió llevar el torneo a Resistencia después que la Asociación Correntina resolviera no organizar el evento por las medidas sanitarias impuestas en parte de la provincia. La misma entidad que rige este deporte en el país determinó que no se disputara la final prevista para la víspera argumentando que en cualquier momento podría determinarse una cuarentena genaral.

Así, a las 15.30, horario previsto para que comience la final en cancha de Sarmiento, el director del torneo informó la resolución y procedió al sorteo, con una moneda, que le dio el título a Taragüy.

“Lamentablemente, no es lo que queríamos y no es la mejor manera de terminar un ajetreado torneo, pero las cosas se fueron dando así”, sostuvo Gustavo Romero, titular de la Asociación Correntina Amateur de Hockey.

El torneo debía jugarse en Corrientes, en las canchas de Aranduroga y Taragüy, desde el pasado jueves. Un día antes, el Gobierno de Corrientes dio a conocer el decreto 507 para contener el avance del dengue. “Conforme a lo establecido por el decreto provincial, el torneo Regional no se va a jugar en la provincia de Corrientes. Estamos de acuerdo con que la mejor medida es la prevención para este tipo de situaciones. Es por eso que hemos decidido obrar en consonancia con lo que el Gobierno estableció”, le expresó a El Litoral, Romero.

Claro que la Confederación sostuvo en pie el certamen, pero lo trasladó a la cancha de Sarmiento de Resistencia donde se compitió hasta ayer, y aplicando el artículo 52 del Reglamento Nacional de Torneos dispuso que no se disputara la final argumentando la emergencia sanitaria.

Destacada campaña

Las chicas de Taragüy tuvieron un gran torneo que les permitió conseguir el ascenso y el primer puesto de manera invictas.

Cumplieron una gran primera fase en la que ganaron todos los partidos disputados con un gran poder ofensivo (10 goles). Mientras que en la semifinal debieron recurrir a los penales para dejar en el camino a Paracao.

En el debut, Taragüy venció a Adelante Reconquista por 4 a 1 con goles de Luciana Kolly Basualdo, Alma Gómez del Sol, María Gómez Lutz y María del Rosario Franceschi.

La segunda presentación fue con triunfo por 1 a 0 sobre San Fernando de Chaco gracias al tanto que señaló Joaquina Gómez.

Después, llegó la victoria contra San Patricio 5 a 1. En esta oportunidad, lo goles para el equipo ganador fueron marcados por Paula Rey, Luciana Kolly Basualdo (2), María Gómez Lutz y Alma Gómez del Sol.

Esta campaña le permitió al equipo conducido por Alejandro Sena ganar la zona A con 9 puntos (3 triunfos en igual cantidad de presentaciones), 10 goles a favor y solamente 2 en contra.

Ya en semifinales, Taragüy empató sin abrir el marcador con el club entrerriano de Paracao. Se debió recurrir a los penales y ahí se impuso por 3 a 2. Para el equipo correntino anotaron Luciana Kolly Basualdo, Gelena Yañez Calderón y Luzmila Almirón.

Accionar de Aranduroga

El rendimiento de Aranduroga en el Regional E también fue de gran nivel alcanzando una de las dos plazas disponibles para ascender. En tanto que Elba Melanie Miño del plantel Cebra fue la goleadora del certamen con 4 tantos.

En la etapa clasificatoria, con goles de Karen Almirón y Melanie Ríos, venció a Chaco For Ever, 2 a 1. Después igualó con Paracao 1 a 1, el tanto correntino lo marcó Mercedes Silva, y superó a Capiba de Paraná por 3 a 1 con goles anotados por Elba Miño (2) y Shirley Romero.

Estos resultados le permitieron quedar con el primer puesto en la zona B y avanzar a las semifinales donde venció a San Patricio por 3 a 0 gracias a los goles marcados por Elba Miño (2) y Karen Almirón.