Cerrarán las escuelas hasta el 31 de marzo y preparan clases con plataforma virtual

Las escuelas de la provincia no tendrán actividad desde hoy y hasta el 31 de marzo, ya que la Provincia anunció ayer su adhesión a la disposición del Gobierno nacional de suspender las clases por ese lapso de tiempo, para evitar una posible propagación del coronavirus en el país. El Ministerio de Educación prepara su plataforma virtual para dictar el contenido escolar y, además, se garantizó la distribución de alimentos a los niños y niñas.

Lo que era una probabilidad muy cercana, finalmente, se concretó ayer. El Gobierno nacional dispuso la suspensión de las clases en todo el país desde hoy y hasta el 31 de marzo, para todos los niveles educativos, con el objetivo de prevenir la propagación del coronavirus. Además, aclaró que las escuelas seguirán abiertas para, entre otras cosas, brindar el alimento diario a los estudiantes que se valen de este beneficio.

Inmediatamente después del anuncio del presidente Alberto Fernández, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, comunicó en su cuenta de Twitter que la provincia acatará la disposición. Además, en declaraciones mediáticas, el mandatario aseguró que “se va a seguir distribuyendo alimentos a los chicos en las escuelas”.

La ministra de Educación provincial, Susana Benítez, explicó a El Litoral que “las escuelas permanecerán cerradas hasta el 31 de marzo”, por lo que “ni docentes, directivos ni estudiantes deben concurrir a las mismas”. “Nación dispuso que sólo se suspendan las clases, pero en Corrientes hoy los establecimientos se cerrarán, porque vamos a organizarnos para definir cómo se continuará en los próximos días”, agregó.

En ese sentido, la funcionaria llamó a profesores y maestros a “estar atentos a las convocatorias e informaciones oficiales que surjan desde la Provincia”, ya que mediante estos canales se notificará el procedimiento a aplicarse para garantizar que los alumnos y alumnas no pierdan el contenido curricular.

Según habían adelantado a este medio desde Educación, se utilizará la plataforma virtual de la cartera educativa.

“Queremos garantizar que los alumnos accedan a los contenidos de estas semanas, por lo que iremos subiendo los mismos a la plataforma”, manifestó Benítez.

Por último, remarcó que los docentes están habilitados a utilizar “cualquier aula virtual o herramienta virtual, como plataformas online o incluso WhatsApp” para continuar con el dictado de clases y que los niños, niñas y adolescentes no pierdan días de clases.