Suspensión de un festejo fundacional, cierre del Municipio de San Isidro y y distintos lugares en dos comunas

A las distintas adhesiones y medidas implementadas por numerosos municipios en base al decreto provincial de emergencia por dengue y coronavirus, ayer se sumaron otras poblaciones. Este el caso del Berón de Astrada donde, según pudo saber El Litoral, el intendente Adrián Curi informó que para evitar la aglomeración de personas, no se realizaran las actividades previstas para celebrar hoy un nuevo aniversario de la localidad.

Por su parte, desde la Municipalidad de San Isidro comunicaron a este medio gráfico que el edificio comunal -a partir de hoy- permanecerá cerrado durante dos semanas.

También declaró la emergencia sanitaria el intendente de Caá Catí, Jorge Meza. En este caso, de acuerdo a lo precisado a El Litoral, se suspenden las actividades que no son esenciales y privadas en el edificio municipal y sus correspondientes dependencias. Además, fijaron el cierre del cementerio, el polideportivo, la biblioteca, los museos, el balneario, etc. Y entre las medidas incluyeron la suspensión de eventos, como así también reducir el número de viajes de funcionarios comunales hacia otros lugares. Es decir que sólo se concretarán en caso de extrema necesidad.

Yapeyú

La intendenta de la localidad, Marisol Fagúndez comentó a El Litoral que el último sábado fumigaron los patios de los domicilios y diferentes espacios públicos. Si bien “en algunas viviendas no nos dejaron entrar, mañana (por hoy) iremos nuevamente a pedirles que nos permitan acceder a sus patios”, adelantó la funcionaria comunal.

Tras lo cual remarcó que por la emergencia, también establecieron el cierre del camping municipal y los dos museos que dependen tanto de la Comuna como de la Provincia.

Asimismo, desde este último fin de semana, está cerrado el Templete. En ese caso, la decisión fue adoptada por la Comisión Nacional de Monumentos.

Itatí

Si bien las puertas de la Basílica no se cerraron, Noticias Itateñas informó que se redujo considerablemente el número de feligreses que participaron de las misas durante la jornada del domingo.

Esa merma de visitantes también se notó en los diferentes espacios públicos que posee la localidad itateña, tales como el paseo costero.