Evaluarán si seguirán abiertos los accesos provinciales a las áreas naturales

Tal como informó ayer este diario, la Administración de Parques Nacionales dispuso el cierre de todos los parques debido a la emergencia por coronavirus. Por ello, no se permite el acceso al Parque Nacional Mburucuyá y tampoco al Iberá, a través de los portales que están en jurisdicción nacional.

“En lo que respecta a los portales de ingreso provincial a los Esteros -Concepción y Pellegrini- mañana (hoy) se evaluará si seguirán o no abiertos”, dijo el director de Parques y Reservas de la Provincia, Vicente Fraga al ser consultado por El Litoral. En este contexto, acotó que “de todas maneras no hay muchas personas visitando esos lugares durante estos días”. Con respecto a esto precisó que “solo hay cuatro visitantes en Pellegrini Y en Concepción no hay nadie de afuera”.

De todas maneras, insistió en que “el tema será motivo de análisis en el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Turismo, en base a las medidas que se anuncien a nivel nacional”. Haciendo referencia a la conferencia de prensa que brindó anoche el presidente Alberto Fernández.