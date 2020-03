Nación oficializó la emergencia agrícola y Provincia busca apoyo para ampliar la ayuda

Los temporales registrados el 15 y 20 de diciembre del año pasado provocaron daños en las plantaciones hortícolas y citrícolas. Si bien la Provincia ya había declarado la emergencia y ya implementó medidas de asistencia, ayer se publicó en el Boletín Oficial que la resolución fue adoptada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Esto habilita determinados beneficios para los damnificados. Y en paralelo, el Gobierno correntino gestiona recursos nacionales para poder ampliar la asistencia a los horticultores afectados en los departamentos de Bella Vista, Lavalle, Goya y San Roque y para los viveros cítricos de la jurisdicción bellavistense.

Al ser consultado por El Litoral, el titular del Ministerio de la Producción de la Provincia, Claudio Anselmo, destacó que la oficialización de la declaración de la emergencia por parte del ministro Luis Basterra permitirá que, por ejemplo, los productores que tienen su certificado de emergencia soliciten ante la Afip el aplazo del vencimiento de algún impuesto o gestionen la refinanciación de algún crédito que estén abonando en el Banco Nación.

En este contexto, el director de Economía Agraria del Ministerio de la Producción, Luis Almirón, expresó a El Litoral que “los certificados de emergencia ya están disponibles por lo que, aquellos que aún no lo retiraron, pueden comunicarse al 379-4476040 para coordinar el envío a través de un correo electrónico o bien pueden dirigirse a Perú 982, primer piso”. No obstante, indicó que “considerando la emergencia que rige por el coronavirus, es mejor que no concurran a las oficinas y se contacten con nosotros para que les enviemos el certificado correspondiente”.

Asistencia

Seguidamente, Almirón recordó que a través de la ley provincial de emergencia ya se entregó asistencia directa a quienes perdieron de una a cinco carpas (plásticos) y se están tramitando 78 solicitudes de créditos ante el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Esta posibilidad contempla a los productores en emergencia que tienen entre 5 y 20 tendaleros. En este caso pueden acceder a créditos hasta $100.000 a tasa cero. Mientras que aquellos que poseen entre 21 y 50 tendaleros puedan requerir un crédito de hasta $300.000 con tasa blanda del 15%.

Refuerzo

Precisamente para ampliar la asistencia brindada a través de la ley provincial, es que el Ministerio de la Producción está realizando gestiones ante Nación para rubricar un convenio. El citado acuerdo “contemplaría recursos no reintegrables destinados a la entrega de más plásticos y otros reintegrables. En este último caso, consistiría en un fondo rotatorio para poder complementar los créditos que otorgará el CFI”.