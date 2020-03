“Por más que muchos ya no crean, seguimos confiando en nosotros”

Boca Unidos no supo aguantar el domingo un partido que parecía controlado ante Central Norte, que lo empató a diez minutos para el final. El resultado dejó una extraña sensación, mezcla de frustración, tristeza y bronca porque se escaparon tres puntos que podían haberle ayudado a levantar la cabeza para encarar con otro estado el tramo final de la fase clasificatoria del torneo Federal A.

“Hicimos un partido más que correcto en todas las líneas. La otra vez en Ramallo, ya se había visto otra actitud, y nos vinimos con las manos vacías. Hoy (por el domingo) la verdad que fue como una derrota, porque era el momento justo para descontarles puntos a los que vienen clasificando, por eso nos queda un sinsabor”, expresó Rolando Ricardone acerca del encuentro.

El defensor señaló que “cuando venís mal, parece que todas las cosas te dan la espalda, y hoy no fue la excepción. Ellos fueron un equipo que ni con la desventaja salieron a buscar. Si mal no recuerdo, porque estoy en caliente, la única situación que tuvieron creo que fue la de Nico Ledesma, que pateó desde afuera del área y sacó Martínez”.

“Lo que tengo en mi cabeza es un gran partido nuestro; hace rato que no jugábamos así de local, como queremos jugar, como laburamos en la semana, con triangulaciones, circulaciones, como fue el gol, con un desborde y centro atrás”, agregó el futbolista chaqueño.

Ricardone expresó que el resultado “nos duele porque estamos recibiendo golpe tras golpe.

Se dice que cuando uno está enfermo, todos te miran raro, como que nadie se acerca, nadie confía más, pero el fútbol es así, tiene esta cara también, y uno que tiene años en esto sabe que hay que aferrarse a la familia, estar fuerte entre nosotros y laburar”.

“Por más de que muchos ya no crean, nosotros seguiremos haciéndolo y luchando mientras haya posibilidades, y el martes arrancar ya con todo para cortar esta racha, si Dios quiere, en Gualeguaychú”, manifestó por último Ricardone.