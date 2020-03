Docentes colaboran con la entrega de alimentos y avanzan con tareas

Algunos docentes y directivos volvieron ayer a las escuelas, en el segundo día de aislamiento social, para colaborar con el expendio de los alimentos en los establecimientos que suelen brindar módulos alimentarios. Por otra parte, varios continúan dictando tareas a los estudiantes de manera virtual, mientras el Ministerio de Educación alista su plataforma online.

Desde la cartera educativa habían pedido el lunes a los docentes que “estén atentos”, pese al cierre de todas las escuelas como medida de prevención para evitar la propagación del coronavirus. Es que varios de los colegios también cumplen la función de brindar alimentación a los estudiantes, y por ello se requería de personal para colaborar con esta tarea.

Es por esto que ayer hubo profesores y maestros convocados en algunas instituciones para efectuar esta labor, basándose en un cronograma interno de expendio por turnos, de modo de que no haya una aglomeración de tutores. Además, los directivos también podrán solicitar la presencia de algunos, cuando se realice la nueva limpieza que se anunció para cada establecimiento.

La rectora de la Escuela Secundaria Agop Seferián, Silvina Vallejos, comentó a El Litoral que en su institución se realizó ayer la entrega de los 340 módulos alimentarios, entre las 14 y las 17. Los tutores fueron convocados por hora y por curso.

“Pedimos que por cada alumno venga solo un padre o una madre, para que no se junte tanta gente y sea más ordenado”, contó la directiva.

Virtual

Para evitar que los estudiantes pierdan días de clases, en el Ministerio de Educación se encuentran afinando la plataforma web con la que cuentan, para subir contenido y que los alumnos, alumnas y docentes puedan utilizar. El director de Sistemas de Información, Carlos Encina, había indicado a este medio que lograr que esta herramienta alcance a la totalidad del alumnado provincial es un trabajo complicado. De igual manera, buscarán que la misma pueda estar disponible a la brevedad.

El funcionario reiteró ayer que “estamos trabajando en las herramientas de contenidos digitales, en un repositorio de información en el sitio web del Ministerio de Educación, teniendo en cuenta cada uno de los niveles de educativos; y también contamos con aulas virtuales en el caso de adultos superior”.

Señaló que con esto se intentará que “los docentes de cada escuela remitan actividades para los alumnos, donde el Ministerio proveerá las herramientas con contenido de apoyo para la involucración de los tutores, estudiando las estrategias de comunicación de manera virtual”.

A su vez, Encina subrayó que “buscamos sumar variedades de elección de contenidos y analizamos realizar vídeos interactivos”.

Mientras esto se sigue diseñando, son varios los docentes que comenzaron a aplicar diferentes estrategias virtuales para seguir en contacto con sus estudiantes, brindándoles actividades por medios cotidianos pero tal vez no tan tradicionales en las aulas, como las redes sociales, el correo electrónico o el Whatsapp.

En las escuelas privadas, por su parte, se implementaron aulas virtuales en línea, una modalidad que no es nueva para este sector, pero cuya frecuencia dependía de cada establecimiento.

Asimismo, en algunas escuelas están subiendo contenido a blogs, páginas web o redes sociales. “Nosotros estamos trabajando con el material necesario, para ir subiéndolo a un soporte de Classroom”, dijo la rectora Vallejos, y agregó que “también los profesores crearon grupos de Whatsapp, y se entregaron cuadernillos para aquellos alumnos que no tienen acceso a Internet”.

También está el caso de la Escuela N° 11 Lisandro Segovia, que habilitó actividades para los estudiantes en el blog institucional.

