Una familia numerosa está aislada pero necesita ayuda y pide que le hagan análisis

Desde la semana pasada, una mujer de Santa Lucía está en cuarentena en su casa junto a su familia. Hasta ahora, sólo ella tendría síntomas compatibles con coronavirus. Sin embargo, el padre de sus cinco hijos -e inclusive ellos- estarían resfriados. Mientras que su mamá de 72 años, ayer comenzó a tener tos.

“Viajé a Buenos Aires y luego, junto con mi hermana, estuve en Uruguayana (Brasil). Hasta ese momento no era considerada como una zona de riesgo de contagio. Igual ahí no tuve contacto con personas engripadas o síntomas compatibles con coronavirus. Tampoco tuve inconvenientes inmediatamente. Recién el lunes pasado (9) cuando fui a la facultad de Corrientes, comencé a tener dolor de cabeza”, relató la santaluceña a El Litoral.

Con el paso de los días, también “empecé a tener tos pero como no era seca, creí que podría estar engripada”, indicó. No obstante, por precaución, permaneció aislada. “Hasta que el jueves o viernes, pese al calor, yo tenía escalofríos. Entonces me comuniqué con los números de teléfono que da la Provincia y me dijeron que permaneciera en cuarentena y si sentía que se agravaba mi situación, que lo reportara”, comentó quien es madre de cinco chicos, entre ellos, un bebé al cual todavía amamanta.

Tras lo cual señaló que, desde ayer también su hermana que trabaja en el hospital está en cuarentena. “Ella no tiene ningún síntoma pero como vive en la misma casa, por precaución, ahora también está en cuarentena. Sin embargo, a mí me sigue doliendo mucho la garganta y tengo dificultades para respirar”, aseveró. Al mismo tiempo agregó que en las últimas horas, desde el hospital, le enviaron medicación. “Pero lo que quiero es que por favor me hagan los análisis para saber si tengo o no la enfermedad. Esto no es contra nadie. Simplemente estoy preocupada por la salud de mis hijos y mi mamá que ya tiene 72 años”.

Asimismo, indicó que por estas horas tienen dificultades con las provisiones de alimentos ya que no podemos salir a comprar y tampoco mi madre puede ir a cobrar. “Por suerte un vecino se fue a comprarnos comida”, afirmó la mujer que sostuvo que no quiere generar polémicas, sino tan sólo que le hagan los análisis.

(JPV)