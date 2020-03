Con nuevo equipo, buscan rapidez en el diagnóstico ante el avance del coronavirus

El Gobierno Provincial adquirió un equipo termociclador en tiempo real para el Laboratorio Central de la Provincia, su directora, Susana Pisarello, explicó a El Litoral qué funciones cumple hoy el Laboratorio y cómo avanzarán con esta nueva adquisición. En principio, se deberá esperar la llegada de reactivos para el análisis de covid-19 pero, mientras tanto, este viernes capacitarán a los bioquímicos que trabajarán en ello.

“La Provincia ya contaba con un equipo similar y con este nuevo se refuerza ante la posible mayor demanda. Los primeros pasos consisten en instalar un software y hacer las pruebas correspondientes, para estar preparados cuando Salud de la Nación reciba los reactivos para covid-19 y nos pueda enviar. Hasta hoy esto lo hace el Instituto Malbrán, es el laboratorio público de referencia en el país y, Corrientes tiene muy buena comunicación con este instituto. Esto demuestra un apoyo de la Provincia para lo que se pueda venir”, dijo a este medio gráfico Pisarello.

En estos momentos están en la etapa de ajustar el equipo y recibiendo capacitación desde Nación, para estar listos cuando lleguen los reactivos, no hay fecha precisa para esto último. “Corrientes se está preparando y está trabajando muy bien ante casos sospechosos”, expresó la directora del Laboratorio Central de la Provincia.

“Hay muy buena comunicación con el Instituto Malbrán, son ellos los más especializados en el país. Estamos siguiendo indicaciones del gobernador, Gustavo Valdés, de tomar todas las medidas necesarias y estar preparados. Este equipo lo compró la Provincia”, resaltó.

El termociclador en tiempo real es un “equipo específico” de alta complejidad, es decir, que permite hacer estudios como para el covid-19. La próxima semana, se podría recibir noticias sobre los reactivos.

El primer paso es la instalación del equipo, el segundo es hacer pruebas y el tercero, capacitar al personal a cargo. Esto último se hará el próximo viernes y serán tres bioquímicos que aprenderán sobre este conocimiento específico.

Además, el Laboratorio Central cuenta con 5 técnicos que fueron entrenados en manipulación de muestras de alta complejidad como la del covid-19. Son personas que además de tener conocimientos sobre el tema cuentan con un equipamiento especial para realizar este tipo de trabajo, son los que toman las muestras en el caso de que deban ir a un domicilio particular.

La doctora especificó las técnicas que llevan adelante en el laboratorio y los pasos que siguen para la esterilización del lugar. Aseguró que este espacio está preparado para la manipulación de estos virus.

Respecto al beneficio, expresó: “Uno de los puntos más importantes es acortar los tiempos de diagnóstico para saber si una persona tiene o no covid-19 y, ante el resultado, tomar las medidas necesarias. Si fuera positivo, se realiza el aislamiento y tratamiento que se establece en el protocolo sanitario”.

A la vez, mencionó la importancia de la descentralización de los análisis, fue uno de los puntos que plantearon desde las provincias a la Nación, y por lo cual Corrientes se convertiría en una provincia de referencia en la región, como lo hace con otros temas.

En este sentido, resaltó “como médica puedo decir que el diagnóstico oportuno y, lo antes posible, es fundamental para tomar las medidas sanitarias. En lo personal, también puedo decir lo emocionante que es ver a los médicos y demás profesionales del área sanitaria que están dando todo y poniéndose al frente de esta situación”, expresó.

“Desde el comité, se creó un call center (teléfono fijo 0379-4974-811 y celular 379-4895-124) para reportar pacientes que vinieron del extranjero y deben cumplir aislamiento. El paciente puede llamar a estos números y va un equipo a realizar un hisopado, en caso de ser necesario, y se envía la muestra al Laboratorio Central. Ahí se hacen los primeros estudios y depende de ese primer resultado se envía al Malbrán”, dijo y agregó: “El laboratorio recibe de dos maneras las muestras, una de los operativos del call center y otra de los hospitales con los internados, como ya se ha hecho”.

En este contexto, reiteró la importancia del lavado de manos, uso de alcohol en gel, distancia entre personas y si tuviera síntomas o estuvo en contacto con alguien que viajó, aislarse. Ante cualquier situación de sospecha llamar al call center.

Con este equipo, se podrán realizar hasta 150 determinaciones simultáneamente, lo que amplía el espectro diagnóstico de enfermedades virales, entre ellas el coronavirus. La inversión es del orden de $3.000.000.

(CSS)