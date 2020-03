En el inicio del ciclo lectivo, siete provincias continúan con las negociaciones salariales

Corrientes no será la única provincia donde inicien las clases con negociaciones abiertas entre representantes sindicales y autoridades provinciales. Serán siete las jurisdicciones donde continúen las conversaciones. El salario básico y precisiones sobre los fondos nacionales serán algunos de los temas en la agenda de la mesa de gestión.

Con un acto formal, encabezado por el gobernador Gustavo Valdés en Cecilio Echevarría iniciarán hoy las clases en la provincia. Mientras tanto, se mantienen abiertas las negociaciones salariales de docentes. Mañana volverá a reunirse la mesa de gestión para avanzar con la discusión por el básico y lograr mayores precisiones, de acuerdo con el pedido de los docentes, sobre cómo se alcanzará el piso de 23.000 pesos, vigente en todo el país, en el marco de las paritarias nacionales.

Corrientes no es la primera provincia que se encuentra en dicha situación.

Los sindicatos de La Pampa todavía no tuvieron propuesta salarial; sin embargo, las clases iniciarán. Sucede lo mismo en La Rioja, Formosa y Santiago del Estero. No obstante, en Tucumán y Catamarca, si bien se presentó un escenario similar, hubo tensión.

En la provincia administrada por Juan Manzur, el frente gremial había convocado a un paro de 48 horas, tras el fracaso de las negociaciones. El Ejecutivo logró frenar la medida de fuerza por decreto, a través del cual se dispuso el pago de una deuda por cláusula gatillo del año pasado y dictó la conciliación obligatoria. De igual modo, sucedió en Catamarca.

En tanto, según un relevamiento de medios nacionales, en seis jurisdicciones las clases no iniciarán normalmente. Estas son Jujuy, Santa Fe, Entre Ríos, Neuquén, Chubut y Santa Cruz.

Fueron menos donde hubo acuerdo. Tales son los casos de Salta, Chaco, Misiones, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Río Negro y Tierra del Fuego.

Vale señalar que en el acta paritaria nacional, se fijó el piso salarial de los docentes argentinos, que está en 20.250 pesos en algunas jurisdicciones, pase a 23.000 desde marzo, y luego a 25.000 desde julio. Nación aportará, además, cuatro sumas fijas de 1.210 pesos por única vez. Una en marzo, una en abril, una en mayo y otra en junio. En total, 4.840 pesos en concepto del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).

Por otra parte, en Corrientes, esperan mayores precisiones del Fondo de Garantía del Mínimo, que contribuirá a compensar las asimetrías en las jurisdicciones que alcancen el piso salarial. Desde Suteco, informaron a este diario que si el Gobierno marca el plus como salario docente, debiera otorgarse dos por cargo. De ser uno por persona, no se consideraría como parte constitutiva del salario docente, según explicitaron.