Valdés: discurso con impronta propia, con coincidencias y advertencias para Alberto

Que el gobernador Gustavo Valdés tiene impronta propia no quedan dudas. Pero si alguien se animara a poner en tela de juicio la autenticidad del estilo del mandatario, sólo tiene que repasar su discurso de ayer con el que dejó inaugurado el período de sesiones ordinarias del Poder Legislativo.

Gustavo Valdés emitió su tercer discurso ante la Asamblea Legislativa, que sólo tuvo un ausente (con aviso), el diputado peronista José Mórtola.

El mandatario reafirmó un estilo propio con un mensaje de más de 2 horas y media. Con pasajes didácticos, silencios pausados y una insistente proyección a futuro, con base en la educación y en la infraestructura.

Hasta parafraseó a Gandhi: “No nos sobran los recursos, pero parafraseando a Gandhi les quiero decir: no somos lo suficientemente ricos para darnos el lujo de no invertir en educación, y yo agregaría en infraestructura”.

Pero todo empezó un poco antes. Apenas llegó al recinto escoltado por los legisladores que integraron las comisiones de exterior e interior para buscarlo en su despacho.

Alrededor de las 10.10 ocupó su lugar, saludó y después del Himno Nacional, comenzó con su discurso.

Lo primero que hizo fue advertir y disculparse por lo extenso que sería su alocución, plasmada en 58 hojas, que consideró “necesarias”.

Hubo un reconocimiento para la gestión del ex presidente Mauricio Macri, aunque no nombró a nadie del macrismo.

“Más allá de las ponderaciones y críticas que podamos hacer, tuvimos una relación colaborativa con la gestión anterior que nos permitió avanzar en temas muy importantes para la Provincia”.

“Sólo quiero mencionar algunas como el Parque Nacional Iberá, el inicio de la obra de la Autovía, la apertura del paso entre Ituzaingó y Ayolas y otras 375 obras”.

Párrafo seguido, se refirió al actual presidente, Alberto Fernández, a quien sí nombró y le envió algunos mensajes con recetas para su gestión.

“Hoy la Argentina tiene nuevo presidente y nos toca a quienes tenemos la responsabilidad de conducir los destinos del país y la Provincia construir un nuevo vínculo que resulte tan o más beneficioso para todos.

Escuché con agrado el discurso de asunción del presidente Alberto Fernández, especialmente cuando se refirió a sumar esfuerzos, derribar barreras, unir a los argentinos y evitar cualquier forma de discriminación política y construir un país verdaderamente federal. Y esperemos que así sea, es la relación madura que necesitamos después de 35 años de democracia”.

Encontró el punto de coincidencia entre su gestión y la de Alberto, al mencionar: “Los argentinos tenemos viejos y nuevos desafíos vinculados a los tres ejes que nos trazamos al inicio de esta gestión y que son el desarrollo, la modernización y la inclusión social”.

“Dichos desafíos trascienden a nuestra provincia y estoy seguro de que se pueden aplicar a todo el país”, aseguró.

Con cintura política, apeló a a la correntinidad: “No son desafíos partidarios. Como dije, son de todos y como siempre nos van a encontrar a los correntinos poniendo la inteligencia, los brazos y el corazón para superarlos con éxito. Porque Corrientes somos todos, pero todos también somos Argentina”.

Inmediatamente, le envió un par de recetas a Alberto: “Para proyectar un futuro venturoso, necesitamos de una economía con estabilidad y crecimiento. Es difícil planificar un país, una provincia, incluso una familia en un contexto de alta inflación. Es difícil crecer sin crédito o con tasas de interés muy elevadas. Es complejo convocar inversiones sin una moneda estable. Nadie invierte sin seguridad jurídica”.

“Son problemáticas que exceden lo que un gobierno provincial puede hacer, por lo tanto, esperamos que la política económica implementada por el nuevo Presidente dé sus frutos”

Sin modificar el tono conciliador, le marcó la cancha: “Los correntinos haremos lo que esté a nuestro alcance para colaborar, apoyando lo bueno y marcando los errores. La sinceridad y la buena fe son requisitos indispensables para una buena convivencia política”.

Acto seguido, detalló el punto de partida de su gestión y para eso reconoció al ex gobernador Ricardo Colombi, por ser el responsable de que “Corrientes lleve muchos años de estabilidad política y financiera”.

Valdés le reconocería varios logros a su antecesor a lo largo de la Asamblea Legislativa.

Aunque se diferenció de todos al plantear un desafío: “¿Qué podemos hacer para que Corrientes crezca? ¿Seguir pagando los sueldos en tiempo y forma? Yo creo que podemos hacer muchísimas cosas más: invertir fuerte en infraestructura, en modernización, abrir nuevos mercados para nuestros productos y trazar nuevos horizontes.

Desde entonces, a lo largo de su discurso, repasaría con detalles cada una de las gestiones realizadas en estos dos años de su gobierno y proyectaría, siempre, a futuro.

Habló de internet. De la fibra óptica, obra encarada por su gestión, de los nuevos paradigmas. “Pasamos de mi hijo doctor, a mi hijo programador”.

Reconoció que no pudo cumplir con el anhelo de que todas las escuelas tengan internet. Pero reiteró que lo lograrían.

Apeló a una faceta didáctica al explicar qué es un homebanking, porque “todos hablan al respecto, pero nadie explica lo que es”.

“El 94 por ciento del conocimiento humano está internet”, dijo para valorizar la importancia del acceso a ese servicio. Mencionó los cybers (algunos sonrieron y comentaron por lo bajo que ya no existían, pero en localidades del interior siguen vigentes como alternativas para acceder a internet).

No obvió anuncios, proyectos, viviendas e inversiones y la promesa de que el “salario está garantizado” hasta concluir su mandato-

No hizo referencias a 2021, pero sí a 2030, a la construcción de los desafíos de desarrollo para Corrientes para la próxima década. No mencionó la palabra elecciones, aunque haya dicho y dejado todo en claro.