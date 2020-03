Foro envió a Nación un informe sobre la presunta vulneración de los derechos de ex funcionarios

En Corrientes, semanas atrás, se conformó el Foro por el cese de la persecución política-judicial. Y desde ese espacio, recientemente enviaron un informe a Nación sobre la presunta vulneración de los derechos de los ex funcionarios de Perugorría que están detenidos en Curuzú Cuatiá: Angelina Lesieux (intendenta); Jorge Corona (intendente) y Ernesto Moray Mussio (auditor).

En el citado escrito que fue difundido en las últimas horas cuestionan -entre otras- la clausura de la vivienda de la ex Jefa comunal porque su hijo menor de edad se habría quedado sin un lugar para vivir.

Pero a ese y otros hechos que se habrían registrado tiempo atrás, también sumaron la denuncia de Lesieux. La citada ex intendenta, el mes pasado, ratificó ante la Fiscalía que habría sufrido vejámenes durante el primer año de detención. Asimismo, en el citado informe, plantearon objeciones sobre lo sucedido en la audiencia que se realizó en el TOP de Mercedes para el control y la admisión de pruebas en la causa en la que se investigan supuestas anomalías en la administración de fondos que la Nación envió al Municipio para la ejecución de distintas obras.

Además del citado informe enviado por el foro, según expresaron a este medio gráfico, “ese mismo día se mandó a Presidencia de la Nación, una carta de la madre de Lesieux”. En ese escrito, ella plantearía su preocupación porque su hija está detenida desde febrero del 2018 pero especialmente porque esa prisión preventiva fue prorrogada hasta el próximo año”.