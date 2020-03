“El aislamiento total y obligatorio es la mejor forma de prevenir la expansión del covid-19”

El presidente Alberto Fernández decretó ayer el “aislamiento total”, como una nueva medida que busca evitar la expansión del coronavirus (covid-19) en el país y que se puso en marcha en los primeros minutos de hoy y se extenderá hasta las 24 horas del próximo martes 31 de marzo. En este contexto, casi en paralelo al anuncio presidencial por TV, habló anoche con El Litoral uno de los coordinadores del Comité de Crisis para Coronavirus, Jorge Antonio Ojeda, especialista en Terapia Intensiva.

“La cuarentena es para todos y cada área irá solucionando los problemas que se vayan presentando, así como la administración pública y el transporte. Desde Salud debemos seguir trabajando y no se aplica esta medida para los trabajadores sanitarios. Veremos cómo se irá movilizando el personal hacia sus lugares de trabajo y, otras situaciones que se podrían ir presentando en este contexto. La cuarentena va a generar ciertas situaciones complejas, pero es necesaria y se debe cumplir”, dijo Ojeda este medio gráfico.

Respecto al trabajo en los centros de salud, sostuvo que mucho antes de que se aplique esta medida se fue trabajando y anticipando: “Se elaboró un plan de contingencia y hay comité de crisis, donde se fueron analizando diferentes escenarios; sabíamos que se podía presentar la cuarentena”.

“También -agregó-, conocíamos que esta situación se podía intensificar, hay diferentes planes y dentro de la contingencia estuvo abastecer a todas las partes con los elementos necesarios”, comentó en referencia a los insumos y recursos sanitarios.

En este sentido, aseguró que en la Provincia “hay todo un grupo de personas que se encarga de comunicar, un call center que es la herramienta más importante porque elabora una base de datos y, muchas áreas que están trabajando en el tema. Cada herramienta y cada factor cumple una función esencial. Fuimos viendo cómo se trabaja con las ambulancias por ejemplo y en estos días nos fuimos preparando y actuando ante este nuevo escenario: cuarentena”.

En relación a lo que hoy debe saber la sociedad, expresó que “lo más importante es que la medida busca que esta enfermedad tenga el menor impacto en la provincia”. Asimismo, dijo, “la sociedad pudo leer el mensaje de Salud: que no exista aglomeración de personas, guardar reposo, evitar contacto con extranjeros y con personas que vinieron de países donde hay alta circulación viral. Esta es la única manera que el impacto sea menor”, acentuó Ojeda a El Litoral.

En este marco remarcó que “el aislamiento es la mejor manera de prevenir; deben quedarse en sus hogares. Esta medida busca que el país pare en cierto modo y hoy nos toca a cada uno cumplir nuestro trabajo, es una medida acertada desde el punto de vista sanitario”, indicó. “Una vez que se instaló la enfermedad, entramos a jugar de otra manera. Estamos buscando hoy la conciencia social para disminuir los casos. Es la máxima medida nacional. La sociedad debe estar tranquila, habrá impactos económicos y mucha gente planteará la necesidad de ir a trabajar, pero es el precio que debemos pagar, siempre será mejor esto que la diseminación de la enfermedad”, expresó.

En este contexto, remarcó el trabajo que se realiza en el call center, que busca el aislamiento preventivo y actuar ante los llamados: consultan sobre síntomas y también denuncian a quienes no cumplen el aislamiento obligatorio (quienes vinieron del extranjero).

En el call center, los ciudadanos pueden consultar ante la presencia de fiebre o síntomas respiratorios, como tos, dolor de garganta y dificultad al respirar. Se recomienda permanecer en el domicilio y no concurrir a lugares públicos y comunicarse a los teléfonos fijo 379-4974811 y celular, 379-4895124.

(CS)

Colapsaron líneas locales

Uno de los coordinadores del Comité de Crisis para Coronavirus, Jorge Antonio Ojeda, especialista en Terapia Intensiva comentó a El Litoral que ayer colapsó el call center y analizan sumar más líneas, así como profesionales de la salud que atienden la demanda. “El call center se utiliza para evacuar dudas sobre síntomas y si fuera necesario se envía un médico al domicilio, si así lo requiere se envía una ambulancia y se lleva al centro de salud de referencia”, dijo a este diario. “Los llamados fueron creciendo y hace cinco días no paran de sonar los teléfonos. Habrá más líneas y más personas. Esta medida quizás genere más dudas y la gente llame más. Hoy (por ayer) casi se duplicó el número de llamados de todos los días anteriores. Hay situaciones que generaron más llamados: cuando se notificó el primer caso en Chaco y al conocer que la esposa de un médico correntino tenía covid-19”, sostuvo Ojeda y agregó que están preparados por si en la provincia puede aparecer un caso de coronavirus.