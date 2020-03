Desde hoy y hasta el martes se reducirá el servicio de transporte público capitalino

Con el objetivo de poder contribuir al cuidado de la población ante la emergencia sanitaria por coronavirus que fue declarada tanto a nivel mundial como nacional y provincial, la Municipalidad de Corrientes a través de la Secretaría de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana decidió que durante el fin de semana largo se reducirá la circulación de colectivos y solo se prestará una mínima cantidad de unidades. El servicio de transporte público de pasajeros de la ciudad de Corrientes será restringido desde las 0 de hoy y recién se normalizará a las 0 del martes, para que la ciudadanía no salga de sus asas y cumpla con la medida de aislamiento solicitada por el Gobierno de la Nación.

La restricción del transporte público de pasajeros en la ciudad, garantizando un servicio básico, se hará efectiva a través de la Resolución N° 755 en adhesión al decreto provincial N° 534.

Desde la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes informaron que a partir de “las 0 de hoy hasta las 24 del martes 24 de marzo se restringe la frecuencia del servicio público de transporte de pasajeros”. Además señalaron que autorizan “a la Subsecretaría de Transporte a establecer las frecuencias en virtud de la emergencia establecida compatible con la continuidad del servicio”.

A su vez, la Comuna solicita a la población en general permanecer en sus casas, y durante el fin de semana largo evitar circular por la ciudad salvo que sea sumamente necesario, por trabajo, por alguna emergencia o debido a la necesidad de buscar alimentos o elementos de higiene.

La medida municipal está en consonancia con la decisión nacional y provincial de tomar los recaudos necesarios y reducir en su mínima expresión la circulación de personas en la vía pública para evitar la proliferación y mayores contagios de coronavirus. A su vez la decisión apunta a prevenir cualquier tipo de movimiento durante el fin de semana largo en conmemoración al 24 de marzo del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Aislamiento total

Al cierre de esta edición, el Gobierno de la Nación decretó el aislamiento social obligatorio en todo el territorio provincial. La medida excepcional, que fue comunicada por el presidente de la Nación Alberto Fernández, comenzará a regir desde las 0 de hoy y se extenderá de manera obligatoria hasta el 31 de marzo.

La decisión del Gobierno de la Nación apunta a frenar el contagio mediante el aislamiento social obligatorio, es decir que las personas no podrán salir de sus hogares, salvo por casos excepcionales, como ser para adquirir insumos como comestibles, ir a centros sanitarios, farmacias, estaciones de servicio.

A su vez, las fuerzas de seguridad serán las encargadas de controlar y hacer cumplir la medida restrictiva, teniendo en cuenta que a pesar del asueto obligatorio durante 14 días para que las personas se queden en sus hogares, se registraron movimientos hacia centros turísticos debido a la proximidad del fin de semana largo.

En tanto, en Corrientes se encuentran cerrados los accesos al territorio provincial, según informó la Policía (página 3) así como también continuarán los controles estrictos en el puente interprovincial Chaco-Corrientes debido a que la vecina provincia se encuentra aislada desde el martes y se prohíbe el ingreso a toda persona que no se domicilia o no trabaja allí.