Las Saps cuentan con áreas específicas de aislamiento y se reorganizó la atención

En las Salas de Atención Primaria de la Salud (Saps), como primer eslabón de la atención sanitaria, al igual que en los hospitales reorganizaron las consultas a pacientes y dispusieron un área de aislamiento. Por el espacio con el que cuentan, se logró este objetivo en el 80% de las salitas de la Capital y en el resto se está buscando articular con otros centros de salud o, aislar toda la sala en caso de que aparezca un posible paciente.

Cabe indicar que en la tarde de ayer, el presidente Alberto Fernández junto con gobernadores, entre ellos Gustavo Valdés, analizaba la posibilidad de decretar cuarentena general, anunciada posteriormente. Esto con el objetivo restringir la circulación de ciudadanos para cuidar la vida y la salud de la población.

En Corrientes, el parte oficial de ayer fue: No hay casos de coronavirus confirmados en la provincia, sí 217 personas se encuentran aisladas preventivamente y están pendientes los resultados de 40 muestras enviadas al Instituto Malbrán.

“Se repartieron insumos a los Saps, batas, alcohol en gel y repelente. Además, estamos trabajando con protocolos sanitarios y organizando consultorios por el aumento de consulta de febriles. Así también un área donde se aislará en caso de que aparezca un posible paciente de coronavirus, si eventualmente esta persona no llamara a los números que se informa o va a un hospital”, explicó Edwin Corona, subsecretario de Salud de la Municipalidad de Corrientes, a El Litoral.

Así como se está trabajando en otros centros de salud, “estamos priorizando la atención de casos febriles con el objetivo de cuidar a la población”. “En esta época iban muchos tutores en búsqueda de certificados escolares y esto, al haber una prórroga, nos permite que nos tomemos como una prioridad. Se modificaron horarios de atención y también para la entrega de leche, respecto a esto último no es necesario que vaya la madre, puede ir otro familiar o un vecino. También se dieron horarios determinados para vacunas, contraturnos, y para control de niño sano. Todo esto en resguardo de pacientes sanos, para que no se encuentren con casos de coronavirus si no es urgente la atención”, indicó Corona a este medio gráfico.

A la vez, agregó que “en caso de que se atienda a un paciente con síntomas de covid-19 vamos a adoptar las medidas del protocolo sanitario, se atenderá en un lugar aislado y luego se llamara a una ambulancia para su traslado, trabajamos en red y por ello ante un posible caso se activa un protocolo que obedece a las normativas provinciales”. “Tenemos en el 80% de los Saps lugares de aislamiento, en el resto estamos viendo articular con otros centros de salud o ver, dejar el mismo como una habitación de aislamiento (esto se debe al espacio). Acá se atenderá hasta que venga el 107 y lo lleve al centro de salud de referencia para su seguimiento”, precisó el funcionario municipal.

En este sentido, indicó que los profesionales de diferentes especialidades hicieron sus protocolos para lograr prevención y cuidado de los vecinos. En los próximos días continuarán articulando acciones y ajustando las mismas, desde el 26 de febrero, aseguró que vienen trabajando en el tema.

Cabe indicar que, el hospital de referencia para la atención de casos en Capital, es el Llano, donde hay un área de aislamiento. Tanto en el Hospital Pediátrico y Vidal, así como informaron los directores de dichos nosocomios el fin de semana a El Litoral, cuentan con camiones sanitarios donde serán atendidos hasta que, en caso de que el primer resultado dé negativo para influenza, sea derivado al Llano. El Escuela también cuenta con un sector de aislamiento.

(C.S.S.)