Refugio Mi Cristo Roto: preparan la cuarentena de los que no tienen hogar

Mientras se refuerzan las medidas de aislamiento preventivo por el avance del coronavirus (covid-19) en el país, se recrudece aún más la vulnerabilidad de las personas que se encuentran en situación de calle. Dada la situación, desde el refugio “Mi Cristo Roto” comentaron a El Litoral que se preparan para dar resguardo a los que no tienen hogar.

Sucede también que desde esta semana las personas en situación de calle dejaron de recibir las provisiones diarias de alimentos elaborados por los jóvenes que integran “El Buen Samaritano”. Dichos grupos solidarios, que funcionan en la iglesia Catedral, parroquia San Juan Bautista y convento San Francisco, se vieron obligados a suspender las actividades de distribución de viandas con el objetivo de acatar las normativas provinciales.

De todos modos, el escenario sanitario-social les preocupa, así que analizan estrategias para poder colaborar con todos aquellos que necesitan.

“Por ahora suspendimos las actividades grupales, no creo que se retome por ahora el servicio, pero pensamos de alguna manera ver cómo cada uno puede colabora, de manera individual. En otros lugares del mundo están elaborando kits con alcohol en gel y alimentos para las personas en situación de calle, pero todo se está analizando”, comentó a El Litoral Nicolás, uno de los voluntarios de “El Buen Samaritano”.

Además, en los últimos días, las personas que viven en la calle empezaron a deambular por diferentes sectores de la ciudad debido que se extremaron los controles policiales que se realizan para evitar la aglomeración de personas. Debido a esto, no pueden permanecer durante mucho tiempo en un mismo lugar.

En este contexto, desde “Mi Cristo Roto” se delinea una serie de cuidados sanitarios para la institución y anticiparon que se preparan para que el hogar se torne en un sector de cuarentena para los que no tienen techo.

La coordinadora del refugio del barrio Pueblito de Buenos Aires, Mariela Revidatti, dijo a El Litoral: “En el hogar tenemos unas 10 personas viviendo. Muchos son hombres grandes con problemas de movilidad y algunos en silla de ruedas, ellos se mueven por el barrio generalmente. Pero también hay un grupo que sale a las 9 y entra a las 18, a todos les estamos dando la medida de quedarse en el refugio con todas las medidas de seguridad. Ya realizamos el pedido de alcohol en gel, jabón y fumigación”.

Por lo pronto, el albergue cuenta con provisiones de mercadería, pero destacan que todo tipo de colaboración siempre es necesaria.

En ese sentido, comenzaron a delinear acciones conjuntas con la Municipalidad, concretamente, el subsecretario de Coordinación de Políticas ociales, Marcos Hanke, manifestó a El Litoral: “Estamos preparando una ayuda de jabones, módulos alimenticios y todo lo que puedan necesitar en el refugio ‘Mi Cristo Roto’. Se va a proponer que la gente de la calle pueda realizar la cuarentena en dicho hogar”.

Un dato no menor es que las personas deberán aceptar alojarse en dicho albergue y acceder con ello los días de aislamiento. Cabe recordar, además, que Mi Cristo Roto tiene capacidad para acoger a unas 20 personas.

Solidaridad

Mientras tanto, en diferentes lugares del mundo, e incluso en otras provincias, comenzaron a activar campañas solidarias para con las personas que se encuentran en situación de calle. Así, por ejemplo, en Madrid una red solidaria confecciona kits (con alimento y alcohol en gel) destinados a los que no tienen hogar. En tanto que en Buenos Aires se habilitaron los refugios.

(MS)