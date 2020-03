“Creo que el torneo no va a continuar”, afirmó Alberto Sottile

El deporte argentino, el básquetbol en particular, se va adaptando a la presencia de la pandemia del covid-19 y va tomando decisiones día a día. En el caso de la Liga Nacional, la primera medida había sido suspender toda actividad hasta el 31 de marzo, pero ayer la Asociación de Clubes (AdC) extendió ese plazo hasta el 30 de abril, lo que genera más incertidumbre en lo que refiere a la continuidad de la competencia.

El presidente del Club San Martín, Alberto Sottile, dio a conocer su parecer antes de conocerse la nueva decisión que tomó la AdC.

“Personalmente, creo que el torneo no va a continuar o por lo menos por ahora porque si se ha tomado la decisión cuando había muy poquitos casos, sería irresponsable que empecemos a jugar con muchos más casos declarados. Sería hacer algo que no tiene sentido”, setenció el dirigente en declaraciones realizadas a El Deportivo (FM La Red).

“El problema también es que se nos está yendo el calor y va a venir el frío. Es difícil la situación. Vamos a esperar hasta la semana que viene porque esto de la pandemia es “día a día”. Creo que a Liga, en estas condiciones, no va a continuar o por lo menos hasta pasado el invierno, habría un montón de contratos caídos y la pandemia nos va a golpear a todos, no solo al básquet. No vamos a estar exentos y va a ser difícil”, agregó.

En el caso de continuar la Liga después del parate impuesto, “se alargan los contratos, los alquileres y otros gastos. Se sale del presupuesto. No sé cómo vamos a poder solventar esos costos que se extenderían, en el mejor de los casos por 10 meses. Ya fue difícil para empezar la Liga, imagínense ahora para cada uno de los clubes”.

Por último, dejó su impresión de cara al futuro: “Personalmente creo que hay que postergar esta Liga, después veamos cómo la terminamos; la que viene hacerla más corta; no la hagamos en 10 meses, no hagamos el Súper 20, porque esta Liga la tenés que terminar porque hay descensos, ascensos de la Liga Argentina y del Federal, entonces tampoco podés castigar a los clubes que tienen la ilusión de ascender. Es una situación muy difícil y va a requerir que pensemos cuál es el menor daño posible”.