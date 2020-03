Aunque profundiza medidas, Italia no puede frenar el récord trágico

Al cumplirse un mes de la primera víctima con coronavirus, Italia informó que 793 personas positivas con covid-19 murieron en las últimas 24 horas, mientras el gobierno profundizó las medidas y decretó “el cierre de las actividades no esenciales en todo el territorio nacional”.

El total de decesos desde el 21 de febrero llegó a 4.825, informó el titular de la Protección Civil, Angelo Borrelli, en conferencia de prensa.

Borrelli agregó que además otras 4.821 personas resultaron positivas en las últimas 24 horas, con un total actual de 42.681 personas infectadas hasta ayer.

Con estos números, Italia se mantiene como el país con más víctimas fatales positivas con coronavirus en el mundo, luego de que hace dos días superara a China, donde se inició la pandemia, pese a tener una población 20 veces menor.

A las 23.30 locales (19.30 de Argentina), el premier Giuseppe Conte anunció al país que se cerrarán todas las actividades "no esenciales" y que se mantendrán abiertos supermercados, farmacias, bancos, correos y el transporte público para buscar frenar lo que consideró "la crisis más difícil desde la segunda posguerra".

"No tenemos alternativa, debemos resistir. Enlentecemos el motor productivo del país, pero no lo frenamos", planteó Conte.

El titular del Instituto de Sanidad (IS), Silvio Brusaferro, aseveró en conferencia de prensa que el escenario que se ve en el análisis de las víctimas "es de una edad mediana de más de 80 años", con "una población masculina más golpeada que la femenina".

Borrelli agregó que en el número divulgado por el gobierno italiano "se consideran tanto las víctimas con coronavirus como las que murieron a causa del covid-19, que está bajo análisis epidemiológico del IS".

Desde ayer, el gobierno italiano profundizó las medidas vigentes para evitar la circulación de personas que puedan acelerar la difusión del coronavirus y decidió prohibir el ingreso a parques públicos y autorizar las actividades al aire libre solo en forma individual.

A través de una ordenanza del Ministerio de Salud que encabeza Roberto Speranza, el gobierno dispuso que hasta el 25 de marzo se prohíba "el ingreso del público a parques, áreas de juego y jardines púbicos".

Además, la norma que pretende restringir la circulación de personas afirma que "no está consentido desarrollar actividades lúdicas o recreativas al aire libre, y permanece consentido desarrollarlas individualmente y en proximidad del domicilio".

La disposición recuerda la obligatoriedad de mantener un metro de distancia entre las personas y prohíbe los viajes de vacaciones.