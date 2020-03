Covid-19: tres positivos a más de dos semanas de los primeros confirmados en el país

En el país hasta ayer se reportaron 158 casos de infectados por la epidemia de neumonía viral provocada por un nuevo coronavirus. En Corrientes hay tres confirmados, 400 personas aisladas previamente y están pendientes 46 muestras enviadas al Instituto Malbrán, 23 dieron resultado negativo. En Argentina, hubo 4 muertos y 26 recuperados; sólo el viernes se registraron 30 afectados más por esta enfermedad.

Las autoridades del Estado nacional y provincial refuerzan el pedido de “quedarse en su casa” así como también personal de salud, fuerzas de seguridad y otros profesionales que deben trabajar. El aislamiento social, así como señalaron autoridades del Gobierno durante la conferencia de prensa, es la única medida eficaz para combatir esta pandemia.

En este contexto, en las calles se incrementan los controles y piden justificación a los que se trasladan en la provincia, así como en el resto del país. En la mañana de ayer, volvió a preocupar en las redes sociales los nuevos positivos en esta jurisdicción, desde el Gobierno provincial aseguraron que “ambas personas tuvieron contacto con el primer caso y están cumpliendo la cuarentena desde que regresaron del exterior; se encuentran aislados, con buen estado de salud y siendo monitoreados por el equipo epidemiológico”.

El grupo perteneciente a Salud Pública, que se dedica al control y seguimiento de casos aislados, continuó trabajando en la jornada de ayer. Circularon videos de una sala de atención primaria de la salud y vecinos comentaron a este diario que también habrían estado haciendo vigilancia en el barrio Yapeyú y, por calle Mendoza (a metros de la escuela Normal), todos estos serían por casos aislados preventivamente.

Las clases se suspendieron hasta el 31 de marzo, no se descarta la extensión de esta fecha, y los docentes enviaron actividades a correos electrónicos o publicaron en las páginas de las instituciones educativas. Los centros de salud se están preparando para la atención ante posible aumento de casos, equipan terapias, e insisten en que no concurran a las emergencias en caso de que no sea una urgencia médica.

La mayoría de los comercios que venden alimentos siguen abiertos, tanto supermercados como almacenes de barrios, pero solicitan distanciamiento y algunos proporcionan alcohol en gel antes de ingresar al local. Hubo denuncias sobre el sobreprecio de comestibles, un litro de leche se ofrecía a $90 en un negocio.

Avance de casos

El día martes, 3 de marzo, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, confirmó el primer caso en la Argentina, antes se había informado de varios sospechosos que se fueron descartando. En esa misma fecha, dieron el alta al paciente internado en el Hospital J.R. Vidal luego de que su resultado diera negativo para covid-19.

El primer caso sospechoso en Corrientes se informó el 27 de febrero, mismo día que se activó un protocolo por coronavirus. La conferencia fue por la mañana y a la tarde activaron el mismo en el Vidal, menos de una semana después regresó a su casa.

El 28 de ese mismo mes, informaron desde Salud Pública que los hospitales se estaban preparando para recibir casos. En principio sólo recibirían pacientes sospechosos o positivos en un ala aislada en el Hospital Llano pero después, comunicaron que también tendría su área el Escuela y el Vidal hoy tiene un móvil frente a la Emergencia, donde un médico atiende luego de que el paciente responda un cuestionario (en caso de internación será en el Llano).

En el Pediátrico, también se activó los primeros días de marzo el protocolo. Se trató de una niña que vino del extranjero y presentó dolor de garganta, poco después recibió el alta. El viernes notificaron de otro caso, esta vez el niño presenta un cuadro de neumonía y sostuvieron a El Litoral que está mejorando.

El 20 de marzo, más de dos semanas después del primer caso en el país, se conoció el primer positivo en Corrientes y ayer, dos más con nexo con el primero. Esta situación se difundió horas después de la conferencia de prensa del Gobierno, donde se hizo hincapié en que las personas se queden en sus hogares y se dio a conocer medidas en diferentes sectores en el marco de esta pandemia.

Cabe recordar que el 15 de marzo el Gobierno de la Nación suspendió las clases, una de las medidas más esperadas y antes de ser sancionada, cuestionada en todo el país. Cuatro días antes, el 11 de este mes, en la provincia se decretó la emergencia por dengue (hay 465 casos hasta la fecha) e informaron las medidas por la pandemia, que consistía en la no concentración masiva de personas y la suspensión de actividades extracurriculares.

Las facultades fueron las primeras que suspendieron las clases, en el primer puesto Humanidades por haber tenido resultado positivo los análisis de un miembro de esta comunidad educativa.

Hubo varias situaciones que preocuparon a la sociedad correntina que se transmitió en las redes sociales, medios de comunicación y también en los servicios, por ejemplo, en el call center que dispuso el Gobierno. Estas fueron el primer caso positivo en Chaco, la confirmación del resultado de una médica cuyo esposo trabaja en el Hospital Escuela y, el primer caso confirmado de coronavirus en Corrientes. También vecinos circulan hoy videos y fotos de personas que están recibiendo órdenes de cumplir el aislamiento.

“Quédense en sus casas”, fue el pedido de las autoridades y el mensaje que se transmite hoy en todo el mundo. A la vez, recuerdan los número del call center: fijo: 0379-4974-811 y celular: 379-4895-124.

Los síntomas son: fiebre, tos seca persistente, dificultad para respirar, picazón o dolor de garganta y pérdida de olfato y gusto, como las más frecuentes. Las menos frecuentes son: dolores musculares, diarrea, mareo o síncope y dolor de cabeza. (CS)