Un equipo hace vigilancia sanitaria a aislados preventivamente en varias zonas de Capital

En la Capital de la provincia, se encuentra trabajando un equipo de 60 personas que realiza operativos de control en cuanto al aislamiento obligatorio de quienes regresaron del exterior o estuvieron en contacto con personas que podrían tener coronavirus. Este grupo que pertenece a Salud Pública, está a cargo de Cristian Sarquis, quien explicó a El Litoral cuáles son las tareas que realizan ante personas que deben realizar distanciamiento social.

Cabe destacar que estos trabajos se realizan en el marco del plan conformado por el Comité de Crisis, cuyo objetivo es garantizar la detección y el diagnóstico precoz de los pacientes positivos.

“Tenemos un equipo que realiza el seguimiento de los casos en aislamiento preventivo, si tuvieran síntomas, vamos a tomar las muestras”, comentó a este medio gráfico Sarquis. A la vez, precisó que “por ahora somos 60 personas las que trabajamos en esto pero, no descartamos que se sumen más”.

Este grupo de Salud Pública, es quien se encarga de controlar “a los que llegaron de otros países y, a los que estuvieron con personas que pueden tener el virus”. Agregó que realizan vigilancia sanitaria a quienes estuvieron con personas de Chaco, que podrían tener el virus o ya le dieron el resultado.

El equipo trabaja con una base de datos, hay quienes llegaron del exterior y hoy hacen aislamiento obligatorio y, “hubo muchos que se autoaislaron” porque estuvieron en contacto con posibles casos positivos. Para ellos, es muy importante el papel que está cumpliendo el call center (fijo: 0379-4974-811 y celular 379-4895-124) ya que son quienes aportan datos.

“El trabajo en la ciudad está muy disperso, no está concentrado en un sólo barrio o zona. Estamos contactando a todas las personas que están en aislamiento obligatorio y hacemos las recomendaciones pertinentes. Si alguna persona no cumple, nos ponemos en contacto con la Justicia, hasta el momento no hubo necesidad de contactarlos”, indicó Sarquis.

Sobre el número de personas aisladas, ayer el parte oficial fue que 400 se encontraban aisladas preventivamente, sostuvo que es muy dinámico y que “hay muchas personas (no precisamente quienes conforman este número) que terminaron la cuarentena obligatoria”.

“Solicitamos a las personas que se encuentran aisladas preventivamente y a otras que ya se tomaron las muestras o que recibieron el resultado, que se laven constantemente las manos. Traten de evitar contacto con las personas. Usen alcohol, 70% alcohol y 30% agua. Y, que se queden en sus casas. Pueden pedir que lleven comida a sus casas y luego de la entrega lavarse nuevamente las manos”, detalló a El Litoral.

Sobre los cuidados que deben tener las personas cercanas, ya sea familiares o vecinos, insistió en la necesidad de que “no deberían tener contacto porque solicitamos que se queden en sus casas”.

“Tienen que respetar distancia y lavarse las manos de manera continua. No hay que entrar en pánico y esto es importante que remarquemos. A todos nos puede tocar, por eso es fundamental que la persona que viajó se aísle y que todos nos quedemos en nuestras casas”, resaltó Sarquis.

En cuanto a los llamados y el trabajo que vienen realizando, indicó que “esta semana hubo más personas aisladas porque muchos volvieron de viaje, al cerrar las fronteras creemos que en los próximos días no serán muchos. Hay mucha gente que se autoaisló, gente que llegó de viaje, llamó e informó de su situación”, agregó a este diario.

“Hacemos control y usamos la fuerza pública en el caso de que no quieran acatar las órdenes. La Policía está trabajando muy bien ante las denuncias”, dijo y resaltó: “Traten de ayudarnos y quedarse en sus casas, hay muchas personas mayores de edad que están en riesgo y es la única forma de protegerlas”.

El covid-19 es una enfermedad infecciosa causada por un virus que no había sido detectado en humanos hasta la fecha. El virus causa una enfermedad respiratoria como la gripe (influenza) con diversos síntomas (tos, fiebre, etc.) que, en casos graves, puede producir una neumonía. Para protegerse puede lavarse las manos regularmente y evitar tocarse la cara.

El nuevo coronavirus se propaga principalmente por contacto directo (1 metro o 3 pies) con una persona infectada cuando tose o estornuda, o por contacto con sus gotículas respiratorias (saliva o secreciones nasales).

