Establecieron restricciones para la prestación del servicio de taxis y remises

Ante el conocimiento del primer caso positivo de coronavirus, los remiseros acordaron suspender el servicio hasta el 31 de marzo. Los taxistas continuarán trabajando pero desde el Gobierno Provincial se establecieron nuevas restricciones que deberán cumplir para no ser demorados en los controles que se están llevando adelante en la ciudad.

Como corolario del primer día de aislamiento social los remises y taxis suspendieron voluntariamente sus servicios ante la baja demanda dejando solamente al transporte público como único medio de traslado y la frecuencia reducida complicó la vuelta a casa de muchos. Además, ayer se dio a conocer una nueva resolución del Gobierno provincial que establece límites al servicio. Y en este sentido El Litoral dialogó con Nicomedes Espinosa de la Unión de

Taxistas de Corrientes (UTC) y dijo que “en la noche del viernes trabajamos has las 20 o 21 horas como mucho, porque o había demanda. En el sistema no había pedidos y en consecuencia todos salimos de servicio”.

“En tanto hoy (por ayer) comenzamos a trabajar en las paradas, fuera del Hospital Escuela, supermercado y otras donde sabemos que ante esta situación íbamos a tener demanda la Policía nos informó que no podíamos trabajar. Y entonces me comuniqué con el subsecretario de Transporte Lisandro Rueda quien me informó que tras una reunión se determinaron algunas restricciones”.

“Ahora no podremos estar más de dos coches en las paradas que tenemos habilitadas, debemos mantener las distancias y permanecer dentro de los vehículos (antes conversábamos y esperábamos juntos). Solo podemos trasladar a las personas que se encuentran exceptuadas de la normativa de aislamiento al lugar de trabajo y a su domicilio, no podemos trasladar personas de una casa a otra a fin de desalentar las visitas sociales en cuarentena”.

“Debemos llevar un solo pasajero y excepcionalmente a dos, pero siempre en la parte trasera y también debemos emplear todas las medidas de seguridad como tener alcohol en gel, barbijo en casos necesarios, guantes y demás”, siguió detallando Espinosa.

Mientras que en relación al subsidio de 7.500 pesos que otorgará el Gobierno de la Provincia a los choferes del servicio comentó que “esta es una ayuda y obvio que no es suficiente. Este monto sirve sólo para la comida pero no para las cuentas”.

Por último, y en cuanto a la cantidad de beneficiarios dijo que “nosotros somos un poco más de 230, pero estimo que serán unos 200 los que reciban la ayuda, hay muchos que no están trabajando porque son navegantes. Hay algunos que no están desde enero y tras la nota que siempre presentan informando a la Comuna que se van a ausentar les vence la habilitación y en esta época a muchos les pasa”.

Remises

En este contexto, El Litoral consultó a Juan Castillo, referente de la Asociación de Remiseros de Corrientes sobre el servicio que vienen prestando desde que se dictaminó el aislamiento social y dijo que tras conocerse el primer caso de coronavirus en la ciudad ayer (por el viernes), comenzamos a hablar con todas la agencias para que procedan a cerrarlas y en consecuencia pidan los carteles a los móviles para que no circulen”.

En cuanto a la cantidad de firmas (que son más de 30 en la ciudad) que se sumó a la medida comentó que “la mayoría cerró entendiendo que podemos ser posibles portadores. Es preferible parar y no después tener que dejar de trabajar por 40 días por tener que cumplir la cuarentena, por lo que este cierre provisorio consideramos que es un mal menor en toda esta situación”.

“Y si bien durante la mañana de ayer (por el viernes) estábamos trabajando, a la noche las mayoría de las empresas se dedicó a recuperar los carteles de los móviles, porque entendemos que es una tentación comprensible para todo el sector que vivimos al día y si bien en su mayoría no está trabajando, pueden haber coches que lo estén haciendo de acuerdo a las normativas que vayan surgiendo en este sentido”.

En cuanto al tiempo en el cual no prestarán servicio dijo que “en principio hablamos del 31 pero vamos a ver cuánto tiempo aguantamos”.

Mientras que en referencia al subsidio sostuvo que “esto es una ayuda, nosotros sabíamos de la medida. Esperamos que se pueda instrumentar lo antes posible, porque nosotros ya venimos golpeados de enero y febrero por la baja demanda y pensábamos repuntar en marzo

y hora sucede todo esto que es mucho más grave”.

“Los 7.500 pesos nos va a servir para alimentos básicamente, pero nos preocupa seriamente los otros gastos fijos que teníamos como los que refieren a los planes de autos o acuerdos particulares que tenemos, pero estimo que también se avanzará en este sentido con medidas paliativas”. En cuanto a los beneficiarios de los subsidios dijo que “en total circulan por la ciudad unos 4.000 coches, que de acuerdo a los registros este dinero alcanzará a los 3.200 choferes y un poco más que están en el sector”. (MNR)