Ronaldinho cantó los 40 en una cárcel en Paraguay

El ex futbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho cumplió ayer sus 40 años en una prisión policial de Asunción, tras ser detenido por ingresar a Paraguay con un pasaporte falso, señalaron medios paraguayos y españoles.

El ex delantero del Barcelona (ex compañero de Lionel Messi), Milán y PSG, nacido en Porto Alegre con la llegada del otoño en 1980, cumple 13 días de prisión preventiva junto con su hermano y asesor de negocios, Roberto Assis Moreira, en la Agrupación Especializada, una sede de la Policía que funciona como cárcel y que alberga a 195 presos.

Esos reclusos son policías con causas pendientes, narcotraficantes y políticos acusados de corrupción y es muy diferente a la prisión de Tacumbú, la principal del país y sin plazas debido al hacinamiento y a la superpoblación carcelaria.

Ronaldinho pasa sus días jugando un poco fútbol sala, que practica en el patio del pabellón donde está junto a su hermano y otros 25 reclusos, con derecho a tres horas diarias.

“Está bien, no se queja de nada y está a gusto con los demás. Lo tratan muy bien, sin inconvenientes”, dijo el jefe policial en declaraciones al diario brasileño O Globo.

Varios jugadores y ex compañeros de Ronaldinho felicitaron al brasileño a través de las redes sociales. Fue el caso de Carles Puyol: “Muchas felicidades, Ronaldinho, mucha fuerza en estos momentos complicados, espero que todo vuelva pronto a la normalidad. Un abrazo fuerte”, escribió el ex del Barça en su cuenta de Instagram.

Otro de los que felicitó a “Ronie” fue el madridista Vinicius Junior, quien no compartió vestuario con él por su edad, pero reconoce que fue su “ídolo” de juventud. “De lo mejor que vi, gracias por tu magia. No me canso de ver sus videos”, escribió su compatriota del Real Madrid.

El camerunés Samuel Eto'o, ex compañero en Barcelona, le envió un emotivo mensaje: “Hola hermano, no tengo palabras. Aquí estoy para ver cómo te podemos animar. No puedo imaginar lo que estás pasando, que tengas fuerzas y reces mucho. Esto se va a solucionar muy pronto porque eres un buen chico, una buena persona. El ‘Negro’ te quiere mucho y podés contar conmigo para lo que necesites”.

El brasileño llegó a Paraguay con un pasaporte guaraní y, según su abogado, pensó que se trataba de un documento legal, “un regalo”, como cuando en su día fue nacionalizado español para no ocupar plaza de extracomunitario en el Barcelona. El delito está penado con hasta cinco años de prisión.