Certámenes suspendidos

La Copa del Mundo Sub-20, que debía jugarse en Italia, y las etapas de Londres y París del circuito del seven masculino son algunas de la competencias que no van a desarrollarse por orden de la World Rugby (WR), según lo anunció ayer el citado organismo.

El mundial se iba a realizar entre el 28 de junio y 28 de julio, con la participación de 12 equipos, en Italia, el país que detrás de China posee más infectados con Covid-19, entre ellos Argentina que iba a integrar un grupo junto a Francia, Irlanda y Japón.

Tampoco se desarrollarán los Seven de Londres (23 y 24 de mayo) y el de París (30 y 31 de mayo) en donde también iba a participar el equipo argentino Los Pumas '7. Además, fue postergado el circuito Seven femenino.

El torneo de clasificación de Repechaje para los Juegos Olímpicos Tokio 2020 programado para junio está bajo revisión y la WR continuará en estrecha consulta con el Comité Olímpico Internacional (COI).

En tanto que la WR también anunció que el Salón de la Fama, ubicado en Dublin, Irlanda, estará cerrado hasta finales de mayo.