Kordylas dijo que “hay que llegar a un acuerdo con los jugadores”

El presidente de Ferroviario, Yury Kordylas, equipo que participa del torneo Regional Federal Amateur (Trfa), se refirió a las consecuencias que está trayendo a nivel institucional la suspensión de las actividades a causa del coronavirus.

“Primero dimos por terminados los entrenamientos de los chicos, que son 470 en el club, porque era muy riesgoso. Y desde el martes pasado hicimos el parate para el equipo de primera división”, contó acerca de las medidas tomadas por el club el dirigente, en declaraciones realizadas al programa La Red Deportiva de radio La Red Corrientes (107.1 Mhz).

De continuar la suspensión de las actividades, repercutirá directamente en el aspecto económico de cualquier club del mundo, y Ferroviario no es la excepción.

El Tren Verde logró la clasificación a la segunda fase del Trfa, hasta que llegó el coronavirus al país, y el certamen quedó paralizado. “Todavía no hablamos con los jugadores, que cobraron el mes, pero no de lo que sigue. Así como ellos están en un parate, nosotros también, los sponsors no nos pagan, el Gobierno tampoco, entonces está todo muy difícil. Hay que llegar a un acuerdo con ellos”, señaló Kordylas.

“Sabemos las condiciones que tenemos, en qué endeudarnos y en qué no, y nuestros sponsors y allegados ya nos dijeron que no nos van a pagar. Por eso paramos, más allá del tema de la salud, por lo económico, para que los jugadores no tengan gastos para ir a entrenar”, agregó el titular del club del barrio San Benito.

Presente deportivo

En referencia al aspecto futbolístico, Kordylas opinó que la primera fase del Regional, donde su equipo compartió la zona 4 de la región Litoral Norte con Cambá Cuá y Defensores de San Roque, “fue muy difícil, y esto que viene va a ser más difícil, ya que clasifica el primero”.

El dirigente hizo las veces de técnico en otras temporadas, por lo que su balance acerca de la actuación de su equipo hasta aquí es más que valedera. “Vi un equipo compacto que cuando tomaron en serio los partidos fue un equipo duro, no tan ofensivo, pero sí duro y ordenado”, señaló.

“El partido que lo vi con poca actitud fue contra (Defensores) San Roque, un equipo que entre ellos no se conocían. Se llamaban por el número. Después de eso tuvimos una charla áspera, ganamos dos partidos de forma contundente: contra Cambá Cuá, con dos hombres menos, y también con San Roque. Así que bien, sin grandes estrellas pero sí con un grupo armado que tiran para el mismo lado”, agregó.

En la entrevista, Kordylas también tuvo unos segundos para acordarse de los jueces, ya que entendió que su equipo fue perjudicado en el partido ante Cambá Cuá. “Me agarré con el árbitro después del partido por la falta de respeto, pero evidentemente estamos equivocados nosotros. Yo vi que dirigieron en contra de Ferroviario, pero ya pasó, llegó la calma, aunque nos podía haber costado la clasificación”, recordó.

Ferroviario compartirá en la segunda fase grupo con un “peso pesado” y permanente candidato al ascenso, como es Guaraní Antonio Franco, además de Atlético Posadas y Villa Alvear de Villa Angela, de Resistencia.

Claro que el torneo está interrumpido, y hay incertidumbre acerca de cuándo se reanudará. “Creo que el 31 nos van a estirar 15 días más, y así va a seguir. Nos va a costar mucho el parate a todos los equipos. Estamos en una zona muy difícil donde los viajes son un poco largos, cansadores, pero sabíamos que nos podía tocar, pero así como nosotros estamos preocupados por lo que nos tocó, también los rivales lo están”, indicó Kordylas.

El trabajo de Mazzón

Kordylas confió desde el año pasado en Cristian Mazzón, para sucederlo al frente del plantel de primera división. Sobre el trabajo del ex arquero, dijo: “Lo hablé con él: creo que es positivo, pero que el árbol no tape el bosque”.

“Teníamos un presupuesto muy alto para salir campeón (de la Liga Correntina, título que fue para Cambá Cuá); en el cuadrangular (clasificatorio para el Regional Federal) lo terminamos ganando, pero sufriendo; y ahora en el Regional todavía no tuvimos rivales de fuste. Por suerte con Cambá Cuá pudimos salir a flote”, analizó el titular de Ferroviario.

“Es un técnico que trabaja mucho y es lo que me gusta, pero falta un poco para ver el Ferroviario de Mazzón, aunque no depende tanto de él. Creo que el técnico tiene una incidencia del 30 por ciento, pero me parece que a Cristian (Mazzón) le faltaría un poco de rectitud con los jugadores, con eso va a poder mejorar el rendimiento”, se despachó el dirigente.

Igualmente, “el plantel respeta mucho a Mazzón; la mayoría lo tuvo como compañero; les gusta cómo trabaja, cómo entrena. Creo que es actitud del jugador nada más, cuidarse cuando termina las prácticas y saber que estamos por jugar cosas importantes y que necesitan un cuidado personal mayor para llegar al objetivo”, manifestó por último Kordylas.