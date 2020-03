Curuchet: “Es una vergüenza que todavía no se hayan suspendido”

El marplatense Juan Curuchet, campeón olímpico en Beijing 2008 junto con Walter Pérez en la prueba americana de ciclismo, dijo ayer que “es una vergüenza que aún no se hayan suspendido los Juegos Tokio 2020” debido a la pandemia de coronavirus, y criticó al COI por no tener una “mirada global sino individual y egoísta” sobre el tema.

“Me parece una locura la realización de los Juegos Olímpicos. Es una locura que el COI y la organización de los Juegos no estén tomando medidas para que la competencia sea atrasada. Es mi mirada como atleta, como deportista que se preparó cuatro años para un día”, afirmó Curuchet.

“El COI no está teniendo una mirada global sino individual y egoísta. Hay 160 países que sufren la pandemia”, cuestionó.

En esa línea, el ex ciclista reconoció como “un error muy grande que todavía estemos pensando que esos Juegos Olímpicos se realicen entre julio y agosto”, sin atender las condiciones excepcionales de sanidad.

“Me parece muy egoísta que cuando en el mundo se está pidiendo que la gente no circule por la calle, se vea de qué forma se puede hacer para mantener un Juego Olímpico”, insistió.

Curuchet, quien fue presidente de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Argentino (COA) desde 2009 hasta 2017, deseó que “todos aquellos recursos económicos que se van a utilizar para la preparación y organización de los Juegos ojalá se destinen para la salud de la población mundial, que ahora es lo más importante”.

Luego sugirió retrasar la máxima cita en la capital japonesa para 2021 ya que “el año que viene es ‘neutro’ porque en 2022 empiezan los Juegos Odesur, en 2023 los Juegos Panamericanos y en 2024 los Juegos Olímpicos de París”.

“Tranquilamente podríamos hablar de hacerlos en 2021. Postergar los Juegos un año sería de gran tranquilidad para todos los atletas: para que los que aún no lograron su clasificación, lo hagan; y para que otros cambien su planificación de entrenamiento”, agregó por último Curuchet.