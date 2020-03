Monte Caseros: aprehendido por abigeato y no quedarse en su hogar

Efectivos de la Policía Rural y Comisaría Segunda detuvieron a un hombre que trasladaba carne vacuna en una motocicleta, muy cerca de un retén en el barrio Florida de la localidad de Monte Caseros.

Se trata de un joven de 21 años de apellido Ferrero, quién se encontraba en la vía pública durante las primeras horas de ayer por calle Blanco Encalada entre Hipólito Yrigoyen y 25 de Febrero. Fue detenido por incumplimiento de la cuarentena obligatoria. El mismo se encontraba junto con otras cinco personas, todas masculinos.

“Se iniciaron actuaciones de oficio por el artículo 205 y 239 del código penal. Como la gente no está haciendo caso a las ordenanzas se procederá a iniciar causas judiciales”.

“Esta persona no pudo justificar qué hacía en la calle. Se le pidió que se retire a su domicilio y no hizo caso por eso se procedió a la detención”, dijo el comisario Daniel Maydana.

El joven de apellido Ferrero fue detenido luego de resistirse a la autoridad y fue alojado en la Comisaría Primera. Ahora la causa fue elevada al Juzgado de Instrucción y Correccional. Se inició una causa por supuesto abigeato y violación de la cuarentena obligatoria.