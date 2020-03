Covid-19: 3 casos y 2 internados con sospechas, e insisten en la “vacuna del aislamiento”

A 20 días del primer caso detectado de Covid-19 en el país, la expansión del virus avanza en todo el territorio nacional, y ascienden a 266 los pacientes infectados y cuatro las muertes. En Corrientes, hasta ayer Salud Pública confirmó tres casos, en tanto que dos pacientes continúan internados por sospechas y sus muestras junto con las de 44 personas más se encuentran en estudio en el Instituto Malbrán.

Desde el comité de emergencia precisaron que las tres personas que dieron positivo a Covid-19 están relacionadas entre sí, tienen antecedentes de viaje a Europa y se encuentran aisladas. Asimismo, 411 personas, por diferentes razones, llevan adelante un confinamiento preventivo.

En relación a los dos casos sospechosos que se encuentran internados, la directora del Hospital Llano, Silvia Bonassies comentó a El Litoral que el paciente adulto se encuentra en aislamiento y en buen estado; del mismo modo respecto al caso pediátrico manifestaron que el niño presentó un cuadro de neumonía pero que está mejorando.

Por el momento, no se detectó circulación viral en la provincia, pero para evitar que la curva de infectados aumente (como ocurrió en gran parte del mundo) y sobre todo para impedir la aparición de casos graves, todos los sectores del Estado mantienen la solicitud de respetar el aislamiento preventivo y extremar las condiciones de higiene.

Frente al escenario epidemiológico actual, El Litoral consultó a dos especialistas en salud que coincidieron en recomendar a la población el cumplimiento de la cuarentena. Por un lado, el director de docencia e investigación del Hospital Geriátrico, Humberto Azulay, aconsejó: “Los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas, tienen que tener especial cuidado, deben quedarse en las casas para no exponerse a esta situación de una andanada de virus que pueden circular. Además, el aislamiento es la única vacuna que tenemos contra el Covid-19. Evita que se disemine, y recordemos que tiene un alto poder de contagio”.

En esa misma línea, la especialista en infectología del Instituto de Medicina Regional de la Unne, Silvia Balbachán comentó: “Hay nuevos casos, pero en la medida de que todos nos comportemos, conforme a los protocolos establecidos es decir respetando el aislamiento, los infectados serán muchos menos y se podrá manejar la situación epidemiológica con más tranquilidad”. Es que, en otros países como España o Italia, muchas personas con Covid-19 no pueden ser atendidas debido a que se superó ampliamente la capacidad hospitalaria.

En cuanto a la infraestructura hospitalaria, en una entrevista radial el gobernador Gustavo Valdés declaró que están tratando de adquirir más respiradores artificiales; dado que, si bien la Provincia tiene una cantidad óptima, ante situaciones extraordinarias como la actual no es suficiente. “Hay tres grandes productores de respiradores en Sudamérica, que producen 600 unidades mensuales, por lo que no es tan fácil conseguirlos”, precisó. Asimismo, el Gobernador manifestó que redoblan los esfuerzos para optimizar las medidas preventivas, y solicitó mayor responsabilidad social.

Aíslan un edificio

En medio de la emergencia sanitaria, tal como El Litoral adelantó ayer, el Juzgado de Instrucciones N°6 dictó una medida cautelar, para ordenar el aislamiento preventivo y obligatorio (que rige hasta el 30 de marzo) en un edificio de la ciudad. “La medida no afecta los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos que habitan el inmueble, sino que busca preservar la salud de la población”, afirmaron desde la justicia en un comunicado oficial.

País

En poco tiempo el nuevo coronavirus se extendió atravesando las fronteras, de hecho, ayer el Ministerio de Salud confirmó anoche 41 nuevos casos: 12 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 en provincia de Buenos Aires, 8 en Córdoba, 7 en Chaco, 5 en Tucumán, y uno en Misiones.

En tanto que la pandemia internacional ya provocó más de 300 mil contagios y 13 mil muertes en diferentes rincones del mundo.

En este complejo escenario, la mejor prevención es el aislamiento, y la higiene de manos constante como así también de los ambientes y superficies.

(MS)