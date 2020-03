Reclamos que se repiten todos los años

Este 24 de marzo será diferente. No habrá movilización pero sí se harán escuchar reclamos que se repiten cada año.

En 2019, familiares de víctimas de la última dictadura cívico-militar marcharon hacia el ex Regimiento 9, acompañados por organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos. En aquella oportunidad exigieron celeridad en la condena de los responsables del terrorismo de Estado.

Una movida multitudinaria que fue reflejada por el diario El Litoral. Ese día, hace un año, se señalaba que en un contexto económico cada vez más complejo, las diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos no dejaron escapar la oportunidad para reclamar al Gobierno nacional no sólo la modalidad de conducción del Estado en materia financiera, sino también cierta falta de celeridad en las causas judiciales que buscan juzgar a los responsables militares y civiles del Proceso de Reorganización Nacional.

Los participantes marcharon desde la plaza 25 de mayo, hasta el ex Regimiento 9 en la costanera correntina y terminaron con un acto y la lectura de un documento que incluyó los diferentes reclamos. Hoy por la cuarentena no podrán movilizarse, aunque sí expresarse mediante las redes sociales con estas demandas y seguramente muchas otras.