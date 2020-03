En Caseros acondicionan dos edificios y en Libres instalan un hospital de campaña

La provincia, al igual que el resto del país, transita desde la última semana una cuarentena decretada por el Gobierno nacional. Y en este marco las Comunas del interior vienen implementando diversas medidas para la prevención. Si bien en Corrientes hasta ayer sólo se registraban tres positivos, especialistas sostienen que podría haber un pico en 25 días. Por eso, tal como informó El Litoral, son varias las poblaciones que están acondicionando lugares para la atención de potenciales afectados. En este sentido, ahora también se sumaron a esa medida otras dos ciudades.

En Monte Caseros se concretó una reunión en la mañana de ayer en la Casa del Bicentenario, luego de la cual autoridades locales confirmaron que “se están limpiando y acondicionando las instalaciones del ex sanatorio AFE que funcionaría como lugar de aislamiento”. Las tareas corren por cuenta de personal municipal y según adelantaron “serían 7 u 8 habitaciones que funcionarían como lugar de alojamiento de casos sospechosos, con la autorización previa del Ministerio de Salud”.

El Litoral dialogó con el intendente Miguel Angel Olivieri, quien destacó que “el lugar ya era una clínica, por lo que el espacio es adecuado. Tiene habitaciones, un sector de internación y luego de las refacciones va a estar lista en caso de que sea necesario aislar y atender a pacientes sospechosos o con coronavirus. Calculamos que a mediados de la semana que viene estaría lista”. A su vez agregó que “también tenemos preparado el Centro de Educación Física Nº 3 que cuenta con un albergue, donde hay habitaciones con sus respectivas camas. Gracias a Dios no tenemos ningún caso pero nos estamos preparando para, de ser necesario, contar con los lugares adecuados para atender a la población”, destacó.

Consultado acerca de los insumos como camas, sábanas y otros elementos necesarios para dotar a los mencionados sitios, el jefe comunal indicó que “nosotros realizamos donaciones al hospital local y, en caso de que sea necesario. se van a tomar insumos de ahí, además de los que pueda proveer Salud de la provincia. Camas también tenemos en el Centro de Educación Física, que se van a llevar al ex sanatorio AFE”.

Fumigación diaria

Por otro lado, Olivieri indicó que en los primeros días a las personas “les costó asumir la cuarentena” pero que con el correr de los días hay un alto acatamiento. “Todos los días, a las 21, suenan las sirenas de los Bomberos para indicarle a los vecinos que se resguarden en sus casas. Es que a esa hora, fumigamos tanto en el centro como en los barrios para prevenir la proliferación del mosquito y evitar más infectados de dengue. Además en consonancia con lo que dictó Nación y Provincia, a las 20 cierran los supermercados y hasta las 12 sólo permanecen abiertos algunos kioscos”, resaltó.

Ejército

Por su parte, el intendente de Paso de los Libres Martín Ascúa encabezó ayer una reunión con autoridades del Ejército, de la Policía Federal, del Hospital San José y de las clínicas privadas Madariaga y San Joaquín. Concluido el encuentro, anunciaron que junto a la fuerza de seguridad nacional instalarán un hospital de campaña “para atender pacientes con coronavirus si es que la enfermedad se propaga en la ciudad”. También adelantaron que realizaron acuerdos con hoteles que prestarán sus instalaciones para, de ser necesario realizar el correspondiente aislamiento. A su vez, destacaron que trabajarán con las clínicas antes mencionadas.

Al respecto, Ascúa indicó a El Litoral que “además del hospital de campaña que el Ejército ya está montando, buscamos adelantarnos a cualquier contingencia y por eso acordamos con dos hoteles. La idea es que si se presentan casos sospechosos puedan aislarse ahí para resguardar a la propia familia. Esto nos daría una capacidad de más de 100 camas”.

Reunión y muestras

Sobre el encuentro con el Gobernador que mantuvieron los intendentes correntinos ayer por la mañana, Ascúa expresó que “fue muy positivo porque se pudieron unificar, por un lado algunos criterios médicos y de procedimientos. Y por otro lado, lo que más me preocupa son los trabajadores de la economía informal, que no están registrados, que viven el día a día. En ese sentido, la Provincia se comprometió a ayudar con recursos hasta que la situación se normalice”.

En tanto que sobre los dos casos sospechosos de coronavirus que hay en la ciudad, el jefe comunal detalló que “se enviaron las muestras al Instituto Malbrán en Buenos Aires y esperamos los resultados. Son dos personas de una familia que viajaron a Brasil. Una de ellas presentaba síntomas, pero ya no los tiene; mientras que la otra persona también tuvo síntomas después, pero ya se encuentra mejor”, finalizó.

