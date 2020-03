“En For Ever pasás de ser un fenómeno a un desastre”

Tras la última fecha jugada del torneo Federal A, se produjo un hecho que llamó la atención. La dirigencia de Chaco For Ever decidió prescindir de los servicios del técnico, Norberto Acosta, cuando el equipo estaba ubicado tercero en las posiciones de su grupo, a 3 unidades del puntero Atlético Güemes, y en zona de clasificación.

“Es un club muy especial, con muchas obligaciones, donde de un día para el otro pasás de ser un fenómeno a un desastre”, señaló el DT salteño en declaraciones realizadas a radio Cero de Gualeguaychú, reproducidas por el portal chaqueño Entretiempo.

Acosta reconoció que “futbolísticamente no arrancamos bien este año, por más que disputamos nueve partidos, incluidos los de la Copa Argentina, y sólo perdimos dos. De local habíamos ganado todo salvo este último con Ramallo. No era malo en cuanto a los números, pero siempre dejábamos dudas desde lo futbolístico y no terminábamos de convencer. No es que decíamos “soy candidato y los paso por arriba”, sino que siempre ganábamos con lo justo y sobre el final”.

“Creo que el presidente -agregó- pensó que no se iba a poder revertir eso, que viene un fixture más complicado, y consideró que había que cambiar. Pero la campaña no fue mala, ganamos el clásico después de 12 partidos, dos o tres años que For Ever no le ganaba a Sarmiento, lo dejamos afuera también en la Copa Argentina, estábamos terceros, a un punto de Sarmiento y a tres de Güemes que es el puntero”, detalló.

El ex técnico del Negro alimentaba la chance de seguir. “Creíamos que en este parate podíamos mejorar el rumbo, pero el presidente entendió que no. Estos días los quiere aprovechar para contratar un nuevo técnico. El tiempo dirá si estuvo bien o no el cambio. Es una manera de pensar, nosotros pensábamos que podíamos seguir, ellos que no y se decidió un cambio. Nos sorprendió, pero bueno, uno siempre busca lo positivo”, explicó Acosta.

Zárate en la mira

En la entrevista radial, Acosta cargó contra uno de sus ex dirigidos, el mediocampista ofensivo Milton Zárate, marcándolo como uno de los casuales de su alejamiento en el cargo. “Cualquiera que vio el partido contra Unión en Sunchales dice “éste fue para atrás”. Traté de confiar, pero con Ramallo pasó lo mismo”, expresó.

“Hubo un cortocircuito de él con nosotros, el único jugador. Está bueno aclararlo, porque se rumoreó que hubo problemas con referentes del plantel como Magno, Canuto o Gómez y todos me mandaron mensajes en forma de agradecimiento ahora que me fui del club. Zárate es un chico muy especial, típico jugador que tiene calidad pero que cree que con sólo eso alcanza para jugar. Le buscamos la vuelta para que él siempre pueda estar, y cuando lo sacamos ya no le gustó. Y después en lugar de sumar desde afuera, restaba”, dijo Acosta.

“Hasta sus propios compañeros después del partido (con Defensores de Belgrano) me mandaban mensajes para que lo saque del equipo. Pero ya fue tarde, el presidente había tomado la decisión de despedirnos. Repito, no fue un cortocircuito de nosotros con él, sino de él con nosotros. Yo tenía que haber tomado una decisión más drástica y sacarlo, pero por querer volver a confiar y no querer generar un problema mirá donde terminamos nosotros. Cuando nos despedimos del plantel estaba escondido detrás de todos. Pero bueno, de todo se aprende. Me voy tranquilo y con la frente en alto”, indicó Acosta.