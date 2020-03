Un grupo de comparseros confecciona barbijos para ayudar

Los integrantes del Carnaval Barrial se ofrecieron para la confección de barbijos para los trabajadores municipales. No obstante, desde la Comuna marcaron que estos productos no son para uso masivo, sino para el personal debido al trabajo que realizan.

En estos tiempos de crisis la solidaridad del pueblo correntino se hace presente, es así que integrantes del Carnaval Barrial brindan sus conocimientos para poder confeccionar barbijos. Los mismos serán destinados a los trabajadores municipales de distintas áreas que realizan tareas esenciales.

Desde la Municipalidad de Corrientes se adquirieron telas, elástico, hilo y agujas para poder armar los kits para entregarle a cada familia en sus casas, para que tengan la materia prima para poder confeccionar los barbijos.

Es así que estos elementos fueron entregados a cada familia de comparseros y referentes y luego, se retirará lo confeccionado para ser entregado a los agentes municipales. Cabe destacar que hay diferentes áreas como la de Higiene (recolección de residuos) que continúan su tarea por considerarse un servicio esencial.

El director general de Carnaval, Víctor Hugo González Sotelo, destacó esta iniciativa y dijo: “Vamos a comenzar a trabajar con personas del Carnaval Barrial, esta fue una iniciativa de ellos, y ahora obviamente se sumaron otras personas que si bien no son del carnaval, son ciudadanos que quieren colaborar. Estamos hablando de más de 45 familias que se anotaron para trabajar en esta tarea, ya recibimos los insumos, y se armaron los kits y están siendo entregados en cada casa, donde ya cuentan con máquinas de coser para poder armar los barbijos”, destacó González Sotelo.

(VAE)